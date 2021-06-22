Крем не увлажняет, тоник не освежает: почему ваш уход за кожей больше не дает результата

Иногда любимое средство для ухода за кожей, которое раньше удивляло своей эффективностью, может прекратить работать. Именно поэтому повседневная бьюти-рутина требует периодических коррективов. И это не так плохо, как может показаться на первый взгляд. Эксперты объяснили, почему так происходит и что делать в таком случае.

Состав каждого косметического средства является уникальным. Поэтому важно, чтобы каждый компонент соответствовал требованиям и особенностям вашей кожи.

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Почему ваш уход за кожей больше не работает

Термин "тахифилаксия" означает развитие привыкания к средству, которым вы пользуетесь. Ведь со временем возникает потребность в большем количестве активного ингредиента, чтобы он продолжал давать эффективный результат. Доктор Хиба Инджибар объясняет: "Это явление часто случается во время использования стероидных кремов против псориаза или экземы, но также проявляется и в случае использования таких активных компонентов, как ретинол или салициловая кислота".

Чтобы у кожи было достаточно времени на адаптацию, дерматологи рекомендуют небольшими дозами добавлять активные ингредиенты в свою повседневную бьюти-рутину. В то же время эксперт по вопросам здоровья кожи Дебби Томас убеждена, что кожа таки имеет свойство привыкать к средству. Именно поэтому средства перестают работать. Она рассказывает: "Мы тратим месяцы на формирование толерантности к ретинолу, и как только покраснение и шелушение исчезают, мы празднуем и огорчаемся одновременно, потому что не можем увеличить процентное содержание ретинола в уходе. Это не признак неэффективности ретинола, а сигнал, что кожа окрепла и теперь лучше выполняет свою естественную функцию. Хотя мы хотим, чтобы косметические средства способствовали улучшению цвета лица, они способны делать это лишь до определенной степени, поскольку дальше их роль будет заключаться лишь в поддержании достигнутого результата. Ваша кожа не поблагодарит вас за резкие изменения, потому что ей нравится последовательность и рутина в уходе. Обычно рекомендация увеличивать процентное содержание активных ингредиентов связана с тем, что это более щадящий способ адаптировать кожу к потенциально раздражающим (но стимулирующим) компонентам".

Нетерпеливые красавицы, ожидающие мгновенного эффекта от средств по уходу, привыкли часто их менять. Такую тенденцию еще раз доказывает недавнее исследование, которое показало, что 29 процентов женщин в Великобритании примерно раз в месяц меняют средства для ухода за кожей.

В среднем цикл обновления кожи длится от 5 до 6 недель. Период "до" означает, что новые клетки еще не имели шанса созреть, подняться на поверхность и отпасть. Поэтому я всегда рекомендую подождать не менее шести недель, прежде чем менять косметические средства. Вы не увидите эффекта, пока не завершится этот цикл,

– комментирует доктор Хиба.

То есть через 6 недель средство должно проявить свои свойства и показать, подходит ли вашей коже. В частности, Томас отмечает, что ретинолу и пептидам может потребоваться больше времени. "Нужно около 9 месяцев, чтобы эффект от этих ингредиентов был достаточно заметен", – добавляет доктор.

Также на эффективность средств по уходу может повлиять способ их хранения. Челси Льюис, специалист по вопросам ухода за лицом, объясняет: "То, в каком месте мы храним нашу косметику, безусловно, может повлиять на ее эффективность. Воздействие прямых солнечных лучей может нагревать и разрушать активные компоненты. Именно по этой причине многие бренды используют непрозрачную упаковку, которая блокирует ультрафиолетовые лучи. Средства по уходу за кожей в чем-то похожи на продукты: если на них попадает солнечный свет или кислород, они теряют некоторые питательные свойства и становятся менее эффективными. Старайтесь хранить средства для ухода в прохладном, сухом и темном месте, чтобы замедлить распад некоторых компонентов. Особенно это касается ретинола и витамина С. Последний, кстати, очень нестабилен и быстро распадается под воздействием кислорода и света".

Кроме вышеперечисленного, следует упомянуть еще одну важную причину, которая негативно влияет на действенность косметических продуктов для ухода за кожей. Возможно, это просто не то, что нужно вашей дерме. Томас отмечает: "Наша кожа меняется в зависимости от возраста, гормонов и времени года, поэтому время от времени есть смысл оценивать, действительно ли средство соответствует вашим потребностям. То, что вы использовали зимой, возможно, придется отложить летом, или то, чем вы пользовались в 30 лет, не годится для вас в ваши 40. Вы также можете обнаружить, что у вашей кожи есть склонность к пигментации и сыпи во время менструации, даже если ваш уход не менялся. В конце концов, некоторые средства могут быть неэффективными по той простой причине, что вы смешиваете несовместимые ингредиенты, которые просто нейтрализуют друг друга. Например, мы знаем, что витамин С и ниацинамид плохо сочетаются между собой".