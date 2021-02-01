Нещодавно на показі колекції Iris van Herpen Haute Couture SS21 глядачі та експерти у fashion-індустрії і сфері краси помітили не лише модні вбрання від голландського модельєра, але й їхню увагу привернув "кришталевий" манікюр, який доповнював образи моделей. Чарівний дизайн нігтів викликав активні обговорення про можливу появу нового нейл-тренду.

Джерело: Elle

Красивий манікюр у стилі кришталю став родзинкою кутюрного показу Iris van Herpen. Окрім суконь, продуманих до найдрібніших деталей, майстри, які працювали над створенням б’юті-образів моделей, здивували оригінальним нейл-дизайном.

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Приклади "кришталевого" манікюру

Розкішний манікюр моделей на показі колекції Iris van Herpen Haute Couture SS21 здивував усіх своєю красою, продуманістю кожної деталі та довершеністю. Нігті дівчат прикрашали об’ємні пластикові деталі, які нагадувати надуті фігурки зі скла, здалека здавалося, що у моделей на пальцях магічні наперстки. Започаткувала таку ідею нейл-дизайн японська майстриня манікюру Ейчі Мацунагі. Дівчина відома завдяки своїм творчим нейл-роботам та нестандартному підходу до арту на нігтях. Також вона експериментує з незвичайними текстурами, формами нігтьової пластини та є справжнім трендсеттером в індустрії манікюру.