Недавно на показе коллекции Iris van Herpen Haute Couture SS21 зрители и эксперты в fashion-индустрии и сфере красоты заметили не только модные наряды от голландского модельера, но и их внимание привлек "хрустальный" маникюр, который дополнял образы моделей. Волшебный дизайн ногтей вызвал активные обсуждения о возможном появлении нового нейл-тренда.