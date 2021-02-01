"Хрустальный" маникюр на показе Iris van Herpen: волшебные фото и видео для вдохновения
Недавно на показе коллекции Iris van Herpen Haute Couture SS21 зрители и эксперты в fashion-индустрии и сфере красоты заметили не только модные наряды от голландского модельера, но и их внимание привлек "хрустальный" маникюр, который дополнял образы моделей. Волшебный дизайн ногтей вызвал активные обсуждения о возможном появлении нового нейл-тренда.
Источник: Elle
Красивый маникюр в стиле хрусталя стал изюминкой кутюрного показа Iris van Herpen. Кроме платьев, продуманных до мельчайших деталей, мастера, работавшие над созданием бьюти-образов моделей, удивили оригинальным нейл-дизайном.
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Примеры "хрустального" маникюра
Роскошный маникюр моделей на показе коллекции Iris van Herpen Haute Couture SS21 удивил всех своей красотой, продуманностью каждой детали и совершенством. Ногти девушек украшали большие пластиковые детали, которые напоминать надутые фигурки из стекла, издалека казалось, что у моделей на пальцах магические наперстки. Начала такую идею нейл-дизайна японская мастер маникюра Эйчи Мацунага. Девушка известна благодаря своим творческим нейл-работам и нестандартному подходу к арту на ногтях. Также она экспериментирует с необычными текстурами, формами ногтевой пластины и является настоящим трендсеттером в индустрии маникюра.
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