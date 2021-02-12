К процедуре ламинирования шевелюры прибегают те женщины, которые хотят освежить оттенок волос, придать им блеск, увлажнить и питать. В салонах красоты ламинирование делают с помощью специального средства, которое обволакивает каждый волос и создает на них защитную пленку. Однако достичь похожего результата можно и в домашних условиях.

Чтобы сделать ламинирование волос дома, можно приготовить маски по специальным рецептам. Эффект защищенных, увлажненных, блестящих и здоровых локонов продлится до 5 недель.

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Маски для ламинирования волос в домашних условиях

Маска с желатином

Что вам понадобится?

Шампунь.

Бальзам.

0, 5 упаковки желатина.

Прежде всего для приготовления 1 столовую ложку желатина положите в емкость и залейте 3 – 4 столовыми ложками горячей воды, тщательно перемешивайте, пока не исчезнут все комочки, и оставьте смесь на 20 минут растворяться. За это время помойте волосы с помощью шампуня и теплой воды, а затем нанесите бальзам и смойте его остатки. Слегка промокните волосы полотенцем.

После этого добавьте в желатиновую массу примерно половину столовой ложки маски для волос. Опять перемешайте ингредиенты и нанесите их на всю длину шевелюры, избегая контакта с корнями. Оберните голову пищевой пленкой или возьмите специальную шапочку, а сверху намотайте полотенце. В течение 20 минут нагревайте волосы феном через полотенце с интервалом 5 минут. После этого оставьте маску еще на 1 час, а затем хорошо вымойте все остатки теплой водой.

Маска с кокосовым маслом

Что вам понадобится?

1 столовая ложка желатина.

50 миллилитров кокосового масла.

2 капли масла иланг-иланга.

Как и в первой инструкции, сначала залейте желатин теплой водой и оставьте его настаиваться. Нагрейте кокосовое масло на водяной бане или в микроволновке, соедините его с другим маслом, а затем добавьте жидкости в желатиновую смесь.

Наносите маску по всей длине волос, не касаясь корней. Оберните голову полиэтиленовой пленкой и полотенцем. Нагревайте шевелюру в течение 20 минут через полотенце, после каждой 5 минуты делайте перерыв еще на 5 минут. Не держите смесь на волосах дольше 1 часа. После тщательно вымойте волосы.

Маска с яйцом и йогуртом

Что вам понадобится?

1 яйцо.

4 столовые ложки натурального йогурта.

2 столовые ложки майонеза.

Несколько капель касторового масла.

Чтобы приготовить питательную смесь, смешайте все вышеупомянутые компоненты и нанесите их на волосы. Покройте голову специальной пленкой или шапочкой для душа и оставьте на 30 – 40 минут. После помойте волосы с шампунем в теплой воде.