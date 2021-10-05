Недавно Леди Гага снималась в криминальной драме, основанной на реальных событиях, "Дом Гуччи" в главной роли. Но это не помешало ей разработать палетку теней для век с 18 оттенками в стиле ностальгии по гламуру.

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Леди Гага выпустила лимитированные тени для век

Эпатажная певица создала бренд, который специализируется на изготовлении средств для макияжа, для того, чтобы с помощью бизнеса в индустрии красоты развенчать свой стереотипный сексуальный образ поп-звезды. Леди Гага всегда откровенно заявляет: "Макияж изменил мою жизнь". Интересно, что и свой бьюти-бренд Haus Laboratories знаменитость запустила без сотрудничества с крупными косметическими компаниями. У нее была лишь небольшая группа сотрудников, включая авторитетного визажиста Сару Танни, которая давно работает с Леди Гагой. 2 года назад скандальная певица анонсировала запуск своего косметического бренда под таким лозунгом: "Наша миссия – распространять доброту, храбрость и креативность в мире, предоставляя эти инструменты для самовыражения, и, если вы склонны к этому, переосмысливайте".

Несмотря на то, что Леди Гага никогда не хотела стать знатоком темы красоты, а только предпринимателем, ей удается создавать такие стойкие помады, карандаши, лайнеры и тени для век, которые мгновенно исчезают с полок косметических магазинов. Ее новейшей палетка теней для век является Love for Sale, которые названы в честь ее совместного музыкального альбома с Тони Беннеттом.

Тени Love for Sale представлены в 18 очень насыщенных оттенках. В частности, Леди Гага является особенно категоричной касательно состава косметики от Haus Laboratories. Поэтому новая палетка полностью произведена в Италии согласно веганским правилам и без жестокости. Певица выступает за доброту. На этот раз у нее была цель создать вид гламура вне времени с помощью новых инновационных формул, которые обеспечат устойчивость и пигментованисть цвета.

Палетка теней состоит из оттенков различных текстур: 9 матовых, 4 мерцающих, 4 металлических и 1 универсальная топовая, которую можно использовать вместо базы под тени.

Знаете, палитра Love for Sale занимает особое место в моем сердце, потому что это действительно классика для ежедневного образа. Вдохновение для этого мне пришло из песни Коула Портера под названием "Ночь и день". Я действительно использую палетку ежедневно. И также приятно, что она называется Love for Sale. Это сделано с любовью, и это означает любовь,

– отметила Леди Гага в интервью Vogue.

Палетка Love for Sale стоит около 52 долларов. 1 доллар от каждой покупки на официальном сайте Haus Laboratories будет передано в благотворительную организацию Тони Беннетта "Исследование искусств", которая обеспечивает большее равенство и возможности в искусстве для необеспеченных подростков.



Веганские тени для ежедневного макияжа / Фото Haus Laboratories