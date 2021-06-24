Якщо ви не уявляєте своє життя без розпущеного волосся, то спробуйте зробити недбалий пучок за допомогою шпильки чи спеціальної гумки, а передні пасма нехай стильно обрамляють обличчя. Прикладом може слугувати улюблена безтурботна зачіска Айріс Лоу. Аби повторити укладку, вам знадобиться максимум 2 хвилини. Наступного разу недбалий пучок можна замінити гладеньким, аби урізноманітнити свій образ.

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Особливо популярними влітку 2021 будуть 2 косички у стилі Барбари Палвін. Модель неодноразово демонструвала трендову літню зачіску, яка поєднала в собі привабливий вигляд, комфорт і швидкість у виконанні. Зокрема, у цьому сезоні в індустрії краси з’явився тренд на інфантильність: прикраси з бісеру, яскраві шпильки, крабики і 2 косички серед них. Такою зачіскою можна доповнити будь-який образ.

Найбільш сміливим красуням слід наважитися на текстурований боб. Довжина стрижки не лише буде оптимальною для літньої спеки, але й додасть загальному вигляду особливого французького шику.

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Недбалий пучок – це зручно, стильно і спокусливо

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