Якщо ви звикли відпочивати на морі чи річці лише з високим хвостиком або пучком, то вам знадобляться ідеї для зачісок, які дуже просто і досить швидко повторити. Такі укладки не лише урізноманітнять ваші літні образи, але й додадуть відчуття комфорту і впевненості в собі.

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Цікаво, що у виборі та створенні пляжної зачіски слід дотримувати 2 головних правил. Насамперед літня укладка для відпочинку не повинна бути складною. Адже у будь-який момент можна намочити волосся, а потім доведеться розплітати ефектні коси, чим легко пошкодити волосся. На пляжі ваші локони повинні відпочивати від шпильок, тісних гумок і стайлінгових засобів.

2 правило є не менш важливим – волосся потрібно захищати від сонця. Якою б не була ваша пляжна зачіска, не забувайте наносити на пасма продукт з УФ-захистом. Ще однією чудовою ідеєю буде додатково прикрити волосся хустинкою.

Добірка стильних зачісок на пляж підійде власницям довгого волосся і пасм середньої довжини, а також будь-якому типу шевелюри. Надихайтеся і пробуйте повторювати самостійно.

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