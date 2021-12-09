Легко і звабливо: Іванна Онуфрійчук показала, який макіяж робить на побачення

26-річна модель та акторка, Іванна Онуфрійчук любить ділитися зі шанувальниками своїми б'юті-секретами. Цього разу зіркова красуня показала макіяж для романтичного побачення, який зможе повторити кожна дівчина.

У 2021 році Іванна стала ведучою голдруму шоу "Танці з зірками" замість Тіни Кароль. Її б'юті-образи вражають багатьох. Проте у новому туторіалі зірка довела, що привабливо виглядає навіть без макіяжу.

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Як зробити макіяж на побачення: показує Іванна Онуфрійчук

У відео Іванна спочатку показала своє обличчя без макіяжу і фільтрів, а лише потім перейшла до нанесення косметики. "Дівчатка, ловіть мій туторіал макіяжу для побачення. У повсякденному житті я використовую мінімум косметики, але якщо йду на побачення з коханим, хочеться мати ефектний вигляд", – написала в інстаграм-публікації ведуча.



Іванна Онуфрійчук без макіяжу / Фото з інстаграму зірки

Іванна зізналася, що кожного дня не користується тональним кремом, але для романтичного побачення таки наносить основу від мейк-ап від Dior Backstage і прозору пудру Dior Backstage. А от без чого модель "навіть по хліб не виходить", то це акуратно вкладені брови, промальовані олівцем NYX і зафіксовані гелем LaBiosthetique (Belavance).

Для створення звабливого макіяжу популярна модниця також використовує палетку тіней Kylie Jenner, які ретельно розтушовує пухнастим пензлем, олівець для очей 3INA, палетку для сухого контурингу Dior, рум'яна 3INA, олівець для губ Cascade, помаду Charlotte (Wedding belles) і туш Lancome Hypnose Drama.

Повторюйте макіяж Іванни для романтичного побачення: