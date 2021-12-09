Легко и обольстительно: Иванна Онуфрийчук показала, какой макияж делает на свидание

26-летняя модель и актриса Иванна Онуфрийчук любит делиться с поклонниками своими бьюти-секретами. В этот раз звездная красавица показала макияж для романтического свидания, который сможет повторить любая девушка.

В 2021 году Иванна стала ведущей голдрума шоу "Танцы со звездами" вместо Тины Кароль. Ее бьюти-образы поражают многих. Однако в новом туториале звезда доказала, что привлекательно выглядит даже без макияжа.

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Как сделать макияж на свидание: показывает Иванна Онуфрийчук

В видео Иванна сначала показала свое лицо без макияжа и фильтров, а затем перешла к нанесению косметики. "Девочки, ловите мой туториал макияжа для свидания. В повседневной жизни я использую минимум косметики, но если иду на свидание с любимым, хочется выглядеть эффектно", – написала в инстаграм-публикации ведущая.



Иванна Онуфрийчук без макияжа / Фото из инстаграма звезды

Иванна призналась, что каждый день не пользуется тональным кремом, но для романтического свидания наносит основу под мейк-ап от Dior Backstage и прозрачную пудру Dior Backstage. А вот без чего модель "даже за хлебом не выходит", так это аккуратно уложенные брови, прорисованные карандашом NYX и зафиксированные гелем LaBiosthetique (Belavance).

Для создания обольстительного макияжа популярная модница также использует палетку теней Kylie Jenner, которые тщательно растушевывает пушистой кистью, карандаш для глаз 3INA, палетку для сухого контуринга Dior, румяная 3INA, карандаш для губ Cascade, помаду Charlotte (Wedding belles) и тушь Lancome Hypnose Drama.

Повторяйте макияж Иванны для романтического свидания: