24 жовтня у Римі відбулася прем'єрі фільму "Вічні", одну з головних ролей в якому зіграла Анджеліна Джолі. 46-річна знаменитість з'явилася на червоній доріжці у сукні Versace, але акцент вирішила зробити на зачісці – наростила волосся.

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Проте чимало людей зауважили, що пасма прикріплені неякісно. Зокрема, Леся Нікітюк поділилася враженням у сторіз на свої інстаграм-сторінці, де у неї майже 4 мільйони підписників.

Леся Нікітюк висміяла нарощене волосся Джолі та згадала свої кумедні б'юті-образи

"Бачу, що в Голлівуді нарощувати волосся так і не навчилися", – написала українська телеведуча і додала світлину, на якій помітно різницю між справжніми і нарощеними пасмами Анджеліни Джолі. Окрім цього, Леся зазначила, що знаменита акторка чудово виглядає на свої 46 років. "Думаєте ботокс", – запитала в підписників блогерка.



Нарощене волосся Анджеліни Джолі / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк



Краса Анджеліни Джолі в 46 років / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк



Б'юті-конфуз Анджеліни Джолі / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк

Після цих фото Леся Нікітюк вирішила продемонструвати свої архівні світлини: "Я прям згадала ті часи, коли тільки починала і не було стиліста, візажиста поряд! Хочете подивитись на ці "ляпи"". Телеведуча опублікувала знімки з хештегом "самакрасилась", "самавдягалась", "самазачіскуробила". Б'юті-образ зірки складався з червоної помади, блакитної підводки для очей, чорної туші та фактурної зачіски у вигляді локонів, зачесаних набік.



Інстаграм-сторіз Лесі Нікітюк / Фото з інстаграму зірки



Кумедний б'юті-образ Лесі Нікітюк / Фото з інстаграму зірки



Леся Нікітюк зі зачіскою, яка була модною в минулому / Фото з інстаграму зірки

Потім можна було побачити Лесю зі зачіскою "Северный Локон", якій вона сама дала таку назву. А також – макіяж й укладку, коли візажисти змусили телеведучу відростити брови і змінили мейк-ап.



Стильна Леся Нікітюк / Фото з інстаграму зірки



Оновлений образ Лесі Нікітюк / Фото з інстаграму зірки

Наступні світлини демонструють перевтілення української знаменитості. У сторіз вона позначила свого улюбленого колориста Михайла Рудишина, від рук якого її волосся ніколи не було перепаленим. Леся не обділила увагою hair-стиліста Мішу Пруса, який робить їй гарні зачіски для шоу. Щодо візажиста, то Світлана Канарська працює з Нікітюк на усіх TV-проєктах. Ведуча любить майстриню за її легкий, нюдовий мейк-ап і вміння візуально збільшувати губи без ін'єкцій. Ще однією улюбленою візажисткою блогерки є Ольга Мішура, яка працює з її яскравими концертними мейк-апами.



Сучасні б'юті-образи Лесі Нікітюк / Фото з інстаграму зірки



Зачіски Лесі Нікітюк / Фото з інстаграму зірки



Трендові ідеї для макіяжу / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк