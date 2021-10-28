Леся Нікітюк пожартувала над стилістами Анджеліни Джолі і показала свої кумедні б'юті-образи

34-річна Леся Нікітюк – популярна українська телеведуча. Проте над її б'юті-образами не завжди працювала команда професійних майстрів краси. Конфуз із нарощеним волоссям Анджеліни Джолі на прем'єрі фільму "Вічні" надихнув Лесю згадати її власні кумедні макіяжі та зачіски на початку кар'єри.

24 жовтня у Римі відбулася прем'єрі фільму "Вічні", одну з головних ролей в якому зіграла Анджеліна Джолі. 46-річна знаменитість з'явилася на червоній доріжці у сукні Versace, але акцент вирішила зробити на зачісці – наростила волосся.

До теми Анджеліна Джолі захопила розкішною сукнею на прем'єрі фільму: фото спільного виходу з доньками

Проте чимало людей зауважили, що пасма прикріплені неякісно. Зокрема, Леся Нікітюк поділилася враженням у сторіз на свої інстаграм-сторінці, де у неї майже 4 мільйони підписників.

Леся Нікітюк висміяла нарощене волосся Джолі та згадала свої кумедні б'юті-образи

"Бачу, що в Голлівуді нарощувати волосся так і не навчилися", – написала українська телеведуча і додала світлину, на якій помітно різницю між справжніми і нарощеними пасмами Анджеліни Джолі. Окрім цього, Леся зазначила, що знаменита акторка чудово виглядає на свої 46 років. "Думаєте ботокс", – запитала в підписників блогерка.



Нарощене волосся Анджеліни Джолі / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк



Краса Анджеліни Джолі в 46 років / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк



Б'юті-конфуз Анджеліни Джолі / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк

Після цих фото Леся Нікітюк вирішила продемонструвати свої архівні світлини: "Я прям згадала ті часи, коли тільки починала і не було стиліста, візажиста поряд! Хочете подивитись на ці "ляпи"". Телеведуча опублікувала знімки з хештегом "самакрасилась", "самавдягалась", "самазачіскуробила". Б'юті-образ зірки складався з червоної помади, блакитної підводки для очей, чорної туші та фактурної зачіски у вигляді локонів, зачесаних набік.



Інстаграм-сторіз Лесі Нікітюк / Фото з інстаграму зірки



Кумедний б'юті-образ Лесі Нікітюк / Фото з інстаграму зірки



Леся Нікітюк зі зачіскою, яка була модною в минулому / Фото з інстаграму зірки

Потім можна було побачити Лесю зі зачіскою "Северный Локон", якій вона сама дала таку назву. А також – макіяж й укладку, коли візажисти змусили телеведучу відростити брови і змінили мейк-ап.



Стильна Леся Нікітюк / Фото з інстаграму зірки



Оновлений образ Лесі Нікітюк / Фото з інстаграму зірки

Наступні світлини демонструють перевтілення української знаменитості. У сторіз вона позначила свого улюбленого колориста Михайла Рудишина, від рук якого її волосся ніколи не було перепаленим. Леся не обділила увагою hair-стиліста Мішу Пруса, який робить їй гарні зачіски для шоу. Щодо візажиста, то Світлана Канарська працює з Нікітюк на усіх TV-проєктах. Ведуча любить майстриню за її легкий, нюдовий мейк-ап і вміння візуально збільшувати губи без ін'єкцій. Ще однією улюбленою візажисткою блогерки є Ольга Мішура, яка працює з її яскравими концертними мейк-апами.



Сучасні б'юті-образи Лесі Нікітюк / Фото з інстаграму зірки



Зачіски Лесі Нікітюк / Фото з інстаграму зірки



Трендові ідеї для макіяжу / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк



Яскраві мейк-апи / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк