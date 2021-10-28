Леся Никитюк пошутила над стилистами Анджелины Джоли и показала свои забавные бьюти-образы

34-летняя Леся Никитюк – популярная украинская телеведущая. Однако над ее бьюти-образами не всегда работала команда профессиональных мастеров красоты. Конфуз с нарощенными волосами Анджелины Джоли на премьере фильма "Вечные" вдохновил Лесю вспомнить ее собственные забавные макияжи и прически в начале карьеры.

24 октября в Риме состоялась премьера фильма "Вечные", одну из главных ролей в котором сыграла Анджелина Джоли. 46-летняя знаменитость появилась на красной дорожке в платье Versace, но акцент решила сделать на прическе – нарастила волосы.

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Однако многие заметили, что пряди прикреплены некачественно. В частности, Леся Никитюк поделилась впечатлением в сториз на своей инстаграм-странице, где у нее почти 4 миллиона подписчиков.

Леся Никитюк высмеяла наращенные волосы Джоли и вспомнила свои забавные бьюти-образы

"Вижу, что в Голливуде наращивать волосы так и не научились", – написала украинская телеведущая и добавила фотографию, на которой видна разница между настоящими и наращенными прядями Анджелины Джоли. Кроме этого, Леся отметила, что знаменитая актриса прекрасно выглядит на свои 46 лет. "Думаете ботокс", – спросила у подписчиков блогер.

Наращенные волосы Анджелины Джоли / Фото из инстаграма Леси Никитюк

Красота Анджелины Джоли в 46 лет / Фото из инстаграма Леси Никитюк

Бьюти-конфуз Анджелины Джоли / Фото из инстаграма Леси Никитюк

После этих фото Леся Никитюк решила продемонстрировать свои архивные фотографии: "Я прям вспомнила те времена, когда только начинала и не было стилиста, визажиста рядом! Хотите посмотреть на эти "ляпы"". Телеведущая опубликовала снимки с хештегом "самакрасилась", "самавдягалась", "самазачіскуробила". Бьюти-образ звезды состоял из красной помады, голубой подводки для глаз, черной туши и фактурной прически в виде локонов, причесанных на бок.

Инстаграм-сториз Леси Никитюк / Фото из инстаграма звезды

Забавный бьюти-образ Леси Никитюк / Фото из инстаграма звезды

Леся Никитюк с прической, которая была модной в прошлом / Фото из инстаграма звезды

Потом можно было увидеть Лесю с прической "Северный Локон", которой она сама дала такое название. А также – макияж и укладку, когда визажисты заставили телеведущую отрастить брови и сменили мейк-ап.

Стильная Леся Никитюк / Фото из инстаграма звезды

Обновленный образ Леси Никитюк / Фото из инстаграма звезды

Следующие фотографии демонстрируют перевоплощение украинской знаменитости. В сториз она обозначила своего любимого колориста Михаила Рудишина, от рук которого ее волосы никогда не были пережженными. Леся не обделила вниманием hair-стилиста Мишу Пруса, который делает ей красивые прически для шоу. Относительно визажиста, то Светлана Канарская работает с Никитюк на всех TV-проектах. Ведущая любит мастерицу за ее легкий нюдовий мейк-ап и умение визуально увеличивать губы без инъекций. Еще одной любимой визажисткой блогера является Ольга Мишура, которая работает с ее яркими концертными мейк-апами.

Современные бьюти-образы Леси Никитюк / Фото из инстаграма звезды

Прически Леси Никитюк / Фото из инстаграма звезды

Трендовые идеи для макияжа / Фото из инстаграма Леси Никитюк



Яркие мейк-апы / Фото из инстаграма Леси Никитюк