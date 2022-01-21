Лілові тіні – б'юті-тренд 2022: який макіяж вибирають Хейлі Бібер та Дуа Ліпа

Veri Peri, головний колір 2022, дедалі частіше стає акцентом в образах трендсеттерів. Таким чином Гейлі Бібер та Дуа Ліпа ще раз підтвердили, що лілові тіні будуть головною тенденцією в індустрії краси у 2022.

Макіяжі моделей і артисток надихають. Цього разу Гейлі Бібер і Дуа Ліпа показали в інстаграмі модні б'юті-образи з ліловими тінями.

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Макіяж з ліловими тінями від трендсеттерок

Взимку тіні бузкового відтінку можуть особливо ефектно доповнити макіяж, а також покращити поганий настрій і додати енергії. Селфі Гейлі Бібер і Дуа Ліпи демонструють, що модний яскравий колір на повіках робить їх радісними.

Лілові тіні варто наносити на повіки та нижню частину брів, щоб створити доречно грайливий і веселий мейк-ап. Зіркові візажисти радять не вдаватися до точності під час фарбування повік. Адже у цьому випадку можна проявити креатив. Цікавим поєднанням стане металевий матовий блиск у стилі 90-х, який любили чи не всі знаменитості, і тіні.

Перевага макіяжу очей у бузкових тонах полягає в тому, що таким чином можна додати погляду потрібної драматичності, але зберегти його свіжим і стриманим. Гейлі демонструє, що ніжний блиск на повіках у поєднанні зі сяйливими губами і бездоганною шкірою має неймовірно вдалий вигляд. В той час "котячі" стрілки і розтушовані мерехтливі тіні створюють ідеальний вечірній образ для дискотеки чи іншого святкового заходу.

Надихайтеся красивими і трендовими б'юті-образами відомої моделі та знаменитої співачки.



Гейлі Бібер з макіяжем очей у фіолетових відтінках / Фото з інстаграму моделі



Трендовий мейк-ап Дуа Ліпи / Фото з інстаграму @samanthalmua



Вечірній б'юті-образ Дуа Ліпи / Фото з інстаграму співачки