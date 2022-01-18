Макіяж, який можна зробити за 10 хвилин, ще називають "лінивим". Тому варто дізнатися про головні правила, що допоможуть швидко підкреслити переваги вашого обличчя.

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Як зробити красивий макіяж за 10 хвилин

Кушон

Заміс тонального крему варто застосовувати кушок. Адже, щоб рівномірно нанести тональну основу, консилер і пудру, потрібно витратити чимало часу. Також перелічені косметичні засоби незручно носити завжди зі собою в сумці. Кушон слугуватиме компактною й ефективною альтернативою.

Тональний засіб у вигляді кушона також замінює тональний крем, консилер, праймер і сонцезахисний продукт, якщо містить у своєму складі SPF. Зазвичай кушон ще має зручне дзеркальце і спонж, які допомагають створювати макіяж, де б ви не були.



Красивий макіяж / Фото з інстаграму @frida_aasen

Багатофункціональні засоби

Мультизадачні засоби – це мастхев для жінок, які хочуть швидко робити красивий мейк-ап. Віддавайте перевагу мультизадачному косметичному продукту чи набору "все в одному" замість того, щоб окремо купувати бронзер, хайлайтер, блиск для губ та рум'яна.

На косметичному ринку представлені різні палетки, які місять у собі одразу кілька засобів. При цьому важливо підібрати відтінки, які ідеально вам личитимуть. Також варто придбати палетки, в комплекті з якими йдуть пензлі, щоб наносити макіяж із комфортом навіть в автомобілі. Прихильницям стрілок на повіках у нагоді стане олівець для брів та очей 2 в 1. Таким чином отримати драматичний погляд буде легко.



Ефектний б'юті-образ / Фото з інстаграму @frida_aasen

Туш

Виділення вій – останній штрих звабливого макіяжу. Щоб зробити погляд візуально виразнішим, достатньо зафіксувати вії. Якщо ви вмієте добре працювати з віями, то можна намалювати їх не тушшю для вій, а тушшю для брів. Коричневий відтінок косметичного продукту зробить погляд більш природним і невимушеним.