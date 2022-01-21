Лиловые тени – бьюти-тренд 2022: какой макияж выбирают Хейли Бибер и Дуа Липа

Veri Peri, главный цвет 2022, все чаще становится акцентом в образах трендсеттеров. Таким образом Хейли Бибер и Дуа Липа еще раз подтвердили, что лиловые тени будут главной тенденцией в индустрии красоты в 2022 году.

Макияжи моделей и артисток вдохновляют. На этот раз Хейли Бибер и Дуа Липа показали в инстаграме модные бьюти-образы с лиловыми тенями.

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Макияж с лиловыми тенями от трендсеттеров

Зимой тени лилового оттенка могут особенно эффектно дополнить макияж, а также улучшить плохое настроение и добавить энергии. Селфи Хейли Бибер и Дуа Липы демонстрируют, что модный яркий цвет на веках делает их радостными.

Лиловые тени следует наносить на веки и нижнюю часть бровей, чтобы создать уместно игривый и веселый мейкап. Звездные визажисты советуют не прибегать к точности при оформлении век. Ведь в этом случае можно проявить креатив. Интересным сочетанием станет металлический матовый блеск в стиле 90-х, который любили едва ли не все знаменитости, и тени.

Преимущество макияжа глаз в сиреневых тонах состоит в том, что таким образом можно придать взгляду нужной драматичности, но сохранить его свежим и сдержанным. Хейли демонстрирует, что нежный блеск на веках в сочетании с сияющими губами и безупречной кожей выглядит невероятно удачно. В то же время "кошачьи" стрелки и растушеванные мерцающие тени создают идеальный вечерний образ для дискотеки или другого праздничного мероприятия.

Вдохновляйтесь красивыми и трендовыми бьюти-образами известной модели и знаменитой певицы.

Хейли Бибер с макияжем глаз в фиолетовых оттенках / Фото из инстаграма модели

Трендовый мейкап Дуа Липы / Фото из инстаграма @samanthalmua

Вечерний бьюти-образ Дуа Липы / Фото из инстаграма певицы