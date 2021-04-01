Процедура є доволі популярною під час пандемії. Тому експерти вирішили розповісти більше про переваги лімфодренажного масажу, його унікальність та для кого він буде корисним. Адже більшість вважає що з його допомогою можна схуднути та зменшити обсяги тіла. Дізнайтеся, чи це справді так.

Лімфодренажним масажем називають безпечну техніку масажу тіла. Його перевага в обережному впливі не тільки на м'язи тіла, але й на лімфу і лімфатичні вузли. Процедура допомагає "розганяти" рідину в організмі й активізує потік корисних речовин, бореться із набряками та синцями на тілі.

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Також лімфодренажний масаж стимулює виведення токсинів і продуктів розпаду клітин з організму, очищуючи та оздоровлюючи його. Лінда Келер, доцент кафедри фізіотерапії та реабілітації в Університеті Міннесоти детальніше розповідає про призначення лімфодренажного масажу: "Він діє як система санітарії для нашого тіла, позбавляючи його від "відходів" або від інших речей, які можуть проникати в наше тіло, наприклад, бактерій".

Чим корисний лімфодренажний масаж та кому потрібен

Курс лімфодренажного масажу може вирішити чимало косметологічних проблем. Серед них:

боротьба з набряками на обличчі і тілі;

видалення целюліту;

омолодження шкіри;

лікування шкірних висипань;

позбавлення тьмяності і несвіжого вигляду шкіри;

зменшення видимості синців і "мішків" під очима;

усунення зморшок;

вдосконалення контурів фігури.

Вам варто зробити лімфодренажний масаж, щоб:

підвищити імунітет;

збалансувати роботу нервової системи;

вдосконалити роботу органів;

вилікувати варикоз;

покращити обмін речовин і кровообіг.



Особливості лімфодренажного масажу / Фото Pexels

Чи допомагає лімфодренаж схуднути

Під час процедури не відбувається спалювання жиру. Проте лімфодренажний масаж допомагає позбутися від затримки води в організмі і здуття живота, що візуально призводить до схуднення і зменшення об'ємів тіла. Масажистка Флавія Ланіна працювала з багатьма знаменитостями і супермоделями, тому встигла переконатися, що лімфодренаж "сприяє формуванню контуру тіла, а також допомагає розслабленню".

Лімфодренажний масаж можна навчитися робити вдома самостійно або записатися на курс до кваліфікованого спеціаліста. Проте у будь-якому випадку заздалегідь варто проконсультуватися з лікарем.