Процедура довольно популярна во время пандемии. Поэтому эксперты решили рассказать больше о преимуществах лимфодренажного массажа, его уникальности и для кого он будет полезным. Ведь большинство считает что с его помощью можно похудеть и уменьшить объемы тела. Узнайте, действительно ли это так.

Лимфодренажным массажем называют безопасную технику массажа тела. Его преимущество в осторожном воздействии не только на мышцы тела, но и на лимфу и лимфатические узлы. Процедура помогает "разогнать" жидкость в организме и активизирует поток полезных веществ, борется с отеками и синяками на теле.

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Также лимфодренажный массаж стимулирует выведение токсинов и продуктов распада клеток из организма, очищая и оздоравливая его. Линда Келер, доцент кафедры физиотерапии и реабилитации в Университете Миннесоты подробнее рассказывает о назначение лимфодренажного массажа: "Он действует как система санитарии для нашего тела, избавляя его от "отходов" или от других вещей, которые могут проникать в наше тело, например, бактерий".

Чем полезен лимфодренажный массаж и кому нужен

Курс лимфодренажного массажа может решить немало косметологических проблем. Среди них:

борьба с отеками на лице и теле;

удаление целлюлита;

омоложение кожи;

лечение кожных высыпаний;

лишение тусклости и несвежего вида кожи;

уменьшение видимости синяков и "мешков" под глазами;

устранение морщин;

совершенствование контуров фигуры.

Вам стоит сделать лимфодренажный массаж, чтобы:

повысить иммунитет;

сбалансировать работу нервной системы;

усовершенствовать работу органов;

вылечить варикоз;

улучшить обмен веществ и кровообращение.



Особенности лимфодренажного массажа / Фото Pexels

Помогает лимфодренаж похудеть

Во время процедуры не происходит сжигание жира. Тем не менее лимфодренажный массаж помогает избавиться от задержки воды в организме и вздутия живота, что визуально приводит к похудению и уменьшению объемов тела. Массажистка Флавия Ланина работала со многими знаменитостями и супермоделями, поэтому успела убедиться, что лимфодренаж "способствует формированию контура тела, а также помогает расслаблению".

Лимфодренажный массаж можно научиться делать дома самостоятельно или записаться на курс к квалифицированному специалисту. Однако в любом случае заранее стоит проконсультироваться с врачом.