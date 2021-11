Лише за 10 хвилин: Ніна Добрев створює повсякденний макіяж, який робить обличчя "свіжим"

Канадська акторка болгарського походження, 32-річна Ніна Добрев дивує шанувальників не лише яскравими б'юті-образами, але й легким повсякденним макіяжем, який підкреслює всі переваги її обличчя та маскує дрібні недоліки. Зірка показала, як робить мейк-ап щодня, аби візуально освіжити свій зовнішній вигляд.

Після виходу романтичної комедії Love Hard Ніна отримала чергову хвилю популярності. Тому тепер її секрети вдалого щоденного макіяжу актуальні як ніколи.

Ніна Добрев показала, як зробити повсякденний макіяж

Красуня починає кожен свій день зі зволоження шкіри. Для цього вона використовує кілька крапель сироватки з гіалуроновою кислотою від докторки Барбари Струм. Потім Добрев наносить активну рослинну сироватку Vintner's Daughter Active Botanical Serum, яка містить коктейль зі живильних омега-жирних кислот і антиоксидантів. Це ще не все, адже акторка застосовує і 3 освітлювальну сироватку з 15 відсотками вітаміну C від Санді Райлі, щоб м’яко відлущити ороговілі частинки шкіри, відкрити пори, зробити дерму гладкою й яскравою.

Коли Ніна Добрев отримує достатньо зволожене й еластичне обличчя, то починає працювати з губами. Вона наносить маску Laneige не лише перед сном, але й на весь день, зокрема під час подорожей літаком. Для завершення доглядового етапу зіркова красуня розподіляє по обличчю свій улюблений сонцезахисний крем Supergoop Unseen SPF 40. У відео вона розповідає: "Важливо носити сонцезахисний крем, щоб захистити себе від потенційного раку шкіри. Це ніби праймер для вашого макіяжу, щоб він тримався краще".

Опісля Ніна маскує темні круги під очима коректором Dior Forever Skin Correct. А тональний крем Dior Forever Skin Glow Foundation SPF 35 акторка спочатку наносить на руку, а потім обережно розподіляє по обличчю за допомогою б'юті-блендера. Цікаво, що зірка серіалу "Щоденники вампіра" використовує 2 консилери, другий – це Clé de Peau Beauté з SPF 25. Адже обидві формули є легкими, незважаючи на їхнє щільне покриття, тому вони надають атласного ефекту, а не липкого.

Ніжні рум'янці Ніна Добрев отримує від спеціального б'юті-продукту McGrath Labs: Divine Blush, які наносить пензлем Milk Makeup & Sephora Collection Studio Brush. Потім знаменитість вдається до лайфхаку, щоб завершити базу в макіяжі: проводить по щелепі та шиї хайлайтером Pat McGrath Labs'Skin Fetish: Divine Glow Highlighter.

Потім акторка підкреслює природні густі брови олівцем Róen vowBROW та фіксує їх гелем Benefit Cosmetics із 24-годинною стійкістю. Останні штрихи в повсякденному макіяжі Ніни Добрев – це тіні Charlotte Tilbury's Luxury Palette in Pillow Talk, ефект "зацілованих губ" за допомогою Honest Beauty Liquid Lipstick followed by Charlotte Tilbury Lip Lustre, а також туш для вій Hourglass'Caution Extreme Lash Mascara.

Аби мейк-ап був стійким протягом всього дня, Ніна розпиляє по обличчю спрей для фіксації макіяжу Urban Decay All Nighter. "Ви чекаєте кілька секунд, поки він висохне, і ваш макіяж не змінюється протягом 24 годин – на краще чи на гірше", – зазначає відома акторка.