Образ довершує саме мейк-ап губ. Помада повинна підходити вашому типу зовнішності.

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Секрети правильного вибору кольору помади

Аби полегшити собі завдання, потрібно орієнтуватися в основних відтінках помад. Насамперед варто згадати про теплі кольори: персиковий, кораловий, помаранчевий. Також вам можуть підійти холодні помади з рожевим відтінком. І, звісно, переможним варіантом завжди є нейтральні кольори – коричневий, теракотовий та бежевий.

Як вибрати помаду за своїм кольоротипом

Визначте свій головний кольоротип: холодний чи теплий. Перший тип зовнішності визначають за допомогою шкіри ніжно-блакитного тону, сіро-блакитних очей та волосся попелястого підтону. Аби переконатися, що у вас холодний кольоротип, прикладіть яскраву синю хустку до обличчя. Якщо воно виглядатиме молодшим і більш свіжим, то ви пройшли тест. У такому випадку вибирайте наступні відтінки помади: ніжно-сливовий, холодний рожевий, бузковий, темно-бордовий, темно-винний, сріблястий.



Правильний відтінок помади до типу зовнішності / Фото з інстаграму @patrickta

Власниць теплого кольоротипу можна характеризувати зеленими та світло-коричневими очима, рудуватим волоссям. Як провести тест? Прикладіть до обличчя помаранчевий шарф або аркуш паперу. Ви маєте теплий кольоротип, якщо після цього погляд візуально посвіжішав, а обличчя набуло рум’яного відтінку. Тоді використовуйте такі відтінки помад у своєму макіяжі: кораловий, персиковий, світло рожевий, натурально-бежевий, червоний, пісочний.

Як вибрати помаду за відтінком очей

Чудовим б'юті-лайфхаком є вибір помади за відтінком очей. Карооким красуням підійдуть відтінки бордо, коричневий, червоний. Також спробуйте експериментувати з фіолетовим, ожиновим, кольором фуксії. У теплу пору карі очі красиво виглядають з рожевою помадою.

Дівчатам зі зеленими очима будуть задоволені насиченими відтінками – теракотовим, рубіновим, бургунді, баклажановим. Зелений колір очей ефектно виділять будь-які контрастні відтінки. Тому варто нафарбувати губи червоними тонами. Натомість бездонність сірих очей підкреслять помади кольору сливи й ожини.



Нейтральна помада для ідеального макіяжу / Фото з інстаграму @patrickta

Вибір помади за розміром губ

Якщо у вас дуже тонкі губи, спробуйте спочатку збільшити їх за допомогою олівця. Намалюйте контур, потім нанесіть помаду світлого або нюдового відтінку, а поверх неї блиск чи хайлайтер. Можна вибрати помаду з частинками перламутру. Плоским губам візуально додасть об'єму техніка "омбре". Якщо у вас пухкі губи, спробуйте матові помади зі щільною текстурою.