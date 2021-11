Всего за 10 минут: Нина Добрев создает повседневный макияж, который делает лицо "свежим"

Канадская актриса болгарского происхождения, 32-летняя Нина Добрев удивляет поклонников не только яркими бьюти-образами, но и легким повседневным макияжем, который подчеркивает все достоинства ее лица и маскирует мелкие недостатки. Звезда показала, как делает мейк-ап ежедневно, чтобы визуально освежить свой внешний вид.

После выхода романтической комедии Love Hard Нина получила очередную волну популярности. Поэтому теперь ее секреты удачного ежедневного макияжа актуальны как никогда.

Нина Добрев показала, как сделать повседневный макияж

Красавица начинает каждый свой день с увлажнения кожи. Для этого она использует несколько капель сыворотки с гиалуроновой кислотой от доктора Барбары Струм. Затем Добрев наносит активную растительную сыворотку Vintner's Daughter Active Botanical Serum, которая содержит коктейль из питательных омега-жирных кислот и антиоксидантов. Это еще не все, ведь актриса применяет и 3 осветительную сыворотку с 15 процентами витамина C от Санди Райли, чтобы мягко отшелушить ороговевшие частицы кожи, открыть поры, сделать дерму гладкой и яркой.

Когда Нина Добрев получает достаточно увлажненное и эластичное лицо, то начинает работать с губами. Она наносит маску Laneige не только перед сном, но и на весь день, в частности во время путешествий самолетом. Для завершения ухаживающего этапа звездная красавица распределяет по лицу свой любимый солнцезащитный крем Supergoop Unseen SPF 40. В видео она рассказывает: "Важно носить солнцезащитный крем, чтобы защитить себя от потенциального рака кожи. Это как праймер для вашего макияжа, чтобы он держался лучше".

После Нина маскирует темные круги под глазами корректором Dior Forever Skin Correct. А тональный крем Dior Forever Skin Glow Foundation SPF 35 актриса сначала наносит на руку, а затем осторожно распределяет по лицу с помощью бьюти-блендера. Интересно, что звезда сериала "Дневники вампира" использует 2 консилера, второй – это Clé de Peau Beauté с SPF 25. Ведь обе формулы являются легкими, несмотря на их плотное покрытие, поэтому они дают атласный эффект, а не липкий.

Нежные румянцы Нина Добрев получает от специального бьюти-продукта McGrath Labs: Divine Blush, которые наносит кистью Milk Makeup & Sephora Collection Studio Brush. Затем знаменитость прибегает к лайфхаку, чтобы завершить базу в макияже: проводит по челюсти и шее хайлайтером Pat McGrath Labs'Skin Fetish: Divine Glow Highlighter.

Затем актриса подчеркивает естественные густые брови карандашом Róen vowBROW и фиксирует их гелем Benefit Cosmetics с 24-часовой стойкостью. Последние штрихи в повседневном макияже Нины Добрев – это тени Charlotte Tilbury's Luxury Palette in Pillow Talk, эффект "зацелованных губ" с помощью Honest Beauty Liquid Lipstick followed by Charlotte Tilbury Lip Lustre, а также тушь для ресниц Hourglass'Caution Extreme Lash Mascara.

Чтобы мейк-ап был стойким в течение всего дня, Нина распыляет по лицу спрей для фиксации макияжа Urban Decay All Nighter. "Вы ждете несколько секунд, пока он высохнет, и ваш макияж не меняется в течение 24 часов – к лучшему или к худшему", – отмечает известная актриса.