Літній "блонд": Менді Мур зробила модне фарбування волосся

Відома американська акторка і співачка, зірка фільму "Пам'ятна прогулянка", Менді Мур повернулася до свого білявого волосся. Знаменита новоспечена матуся зробила модне фарбування 2021. Тепер її темні локони трансформувалися у колір теплого "блонду".

"Блонд" – це головний hair-тренд сезону весна – літо 2021. Проте із відтінками білявого можна експериментувати. Якщо трендсеттери Біллі Айліш, Селена Гомес, Мейсі Вільямс вибрали платиновий "блонд", то Менді Мур віддала перевагу теплішому відтінку.

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Менді Мур стала білявкою

Менді Мур опублікувала на своїй інстаграм-сторінці, де у неї майже 5 мільйонів підписників, серію фото в новому іміджі. До публікації зірка додала підпис: "Назад у білявку для літа". Над висвітленням і фарбуванням темного волосся акторки працювала зіркова hair-стилістка Ешлі Штрайхер.

На знімках Менді позувала з новим кольором волосся, укладкою у стилі легких елегантних локонів і з природним макіяжем. Б'юті-образ 37-річна красуня доповнила ефектною чорною блискучою сукнею.

Реакція шанувальників на фарбування волосся Менді Мур

"Ти можеш зробити все";

"Так, дівчинко";

"Виглядає дуже добре";

"Вау! Ти – приголомшлива";

"Люблю! Дуже весело і дуже мило";

"Привіт, гаряченька";

"Все що зробиш будь-де і будь-як виглядає чудово".

Можливо, б'юті-перевтілення Менді Мур надихне й вас на трендове фарбування волосся.