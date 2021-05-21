Літній "блонд": Менді Мур зробила модне фарбування волосся

Відома американська акторка і співачка, зірка фільму "Пам'ятна прогулянка", Менді Мур повернулася до свого білявого волосся. Знаменита новоспечена матуся зробила модне фарбування 2021. Тепер її темні локони трансформувалися у колір теплого "блонду".
"Блонд" – це головний hair-тренд сезону весна – літо 2021. Проте із відтінками білявого можна експериментувати. Якщо трендсеттери Біллі Айліш, Селена Гомес, Мейсі Вільямс вибрали платиновий "блонд", то Менді Мур віддала перевагу теплішому відтінку.
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Менді Мур стала білявкою
Менді Мур опублікувала на своїй інстаграм-сторінці, де у неї майже 5 мільйонів підписників, серію фото в новому іміджі. До публікації зірка додала підпис: "Назад у білявку для літа". Над висвітленням і фарбуванням темного волосся акторки працювала зіркова hair-стилістка Ешлі Штрайхер.
На знімках Менді позувала з новим кольором волосся, укладкою у стилі легких елегантних локонів і з природним макіяжем. Б'юті-образ 37-річна красуня доповнила ефектною чорною блискучою сукнею.
Реакція шанувальників на фарбування волосся Менді Мур
- "Ти можеш зробити все";
- "Так, дівчинко";
- "Виглядає дуже добре";
- "Вау! Ти – приголомшлива";
- "Люблю! Дуже весело і дуже мило";
- "Привіт, гаряченька";
- "Все що зробиш будь-де і будь-як виглядає чудово".
Можливо, б'юті-перевтілення Менді Мур надихне й вас на трендове фарбування волосся.