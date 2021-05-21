Летний "блонд": Мэнди Мур сделала модное окрашивание волос

Известная американская актриса и певица, звезда фильма "Спеши любить", Мэнди Мур вернулась к своим белокурым волосам. Знаменитая новоиспеченная мамочка сделала модное окрашивание 2021. Теперь ее темные локоны трансформировались в цвет теплого "блонда".
"Блонд" – это главный hair-тренд сезона весна-лето 2021. Однако с оттенками белокурого можно экспериментировать. Если трендсеттеры Билли Айлиш, Селена Гомес, Мэйси Уильямс выбрали платиновый "блонд", то Мэнди Мур предпочла более теплый оттенок.
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Мэнди Мур стала блондинкой
Мэнди Мур опубликовала на своей инстаграм-странице, где у нее почти 5 миллионов подписчиков, серию фото в новом имидже. К публикации звезда добавила подпись: "Назад в блондинку для лета". Над освещением и окрашиванием темных волос актрисы работала звездная hair-стилистка Эшли Штрайхер.
На снимках Мэнди позировала с новым цветом волос, укладкой в стиле легких элегантных локонов и с естественным макияжем. Бьюти-образ 37-летняя красавица дополнила эффектным черным блестящим платьем.
Реакция поклонников на окрашивание волос Мэнди Мур
- "Ты можешь сделать все";
- "Да, девочка";
- "Выглядит очень хорошо";
- "Вау! Ты – потрясающая";
- "Люблю! Очень весело и очень мило";
- "Привет, горяченькая";
- "Все, что сделаешь в где угодно и как угодно – выглядит великолепно".
Возможно, бьюти-перевоплощение Мэнди Мур вдохновит и вас на трендовое окрашивание волос.