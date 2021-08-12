Ріанна поділилася світлиною на своїй інстаграм-сторінці, де у неї 104 мільйони підписників, та додала підпис: "Ось так я прокинулася, коли Fentyparfum розпродали вранці".

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Новий аромат співачки викликав справжній ажіотаж на ринку б'юті-продукції. І це трапилося не лише через те, що зірка стала першим темношкірим представником, який випустив аромат на глобальний ринок.

Чому аромат Ріанни розпродали за лічені хвилини

У своєму пості про власні парфуми Ріанна зазначила: "Це спогад, уміщений в ароматі. Один раз відчуєш – і не забудеш довіку". Цікаво й те, що аромат навіть не встиг з'явитися на полицях косметичних крамниць. Старт і фініш продажу першої лінійки Fenty Eau de Parfum відбувся онлайн на офіційному сайті бренда Fenty Beauty.

Аби створити ідеальні парфуми, співачка і мільярдерка, 33-річна Ріана вирушила на пошуки парфумерного досвіду в Грасс. Там вона здобула базові знання парфумерного діла. Жінка першою із темношкірих представників випустила аромат класу люкс у парфумерній столиці світу.

Ще перед презентацією парфум отримав довіру від споживачів. Адже його створення не було аматорський, а продукт не є результатом творчого польоту. Від самого початку в процесі розробки аромату особисто брав участь Жак Кавальє-Беллетруд, майстер-парфумер Louis Vuitton. Професіонал врівноважив чуттєву суміш магнолій, мускусу, мандарина, чорниці, болгарської троянди та пачулі. В той час Ріанна вклала в аромат частинку свого бойового характеру та духу Барбадоса.

Я хотіла створити аромат, що репрезентував би мене саму. Навіть форма флакона – це мова тіла, що відповідає задуму,

– додала співачка.



Парфуми Ріанни / Fenty Beauty

Окрім рекламної кампанії, виробники Fenty Eau de Parfum подбали про флакон. Він ледь помітно нагадує про розкішні витвори Louis Vuitton, але аромат Ріанни випускають під власним брендом співачки, який входить до конгломерату LVMH.

Споживачі парфумерної продукції також були приємно вражені гендерною нейтральністю парфумерної води, не дивлячись на те, що парфум мав амбітний цінник – 120 доларів. Наразі парфуми не доступні для придбання, але варто продовжувати стежити за оновленнями.