Люсі Гейл пофарбувала волосся у трендовий відтінок та поділилася ідеєю для щоденного макіяжу

31-річна американська акторка, яка відома однією з головних ролей в популярному серіалі "Милі ошуканки", Люсі Гейл обожнює експерименти з волоссям. Останнім часом зірка віддавала перевагу боб-каре, але й не відмовлялася від нарощених локонів, вона вражала трансформаціями з білявки в руду, а потім взагалі пофарбувала шевелюру у темний чорний колір. Нещодавно Люсі зробила чергове б'юті-перевтілення.

Джерело: 24 канал

Влітку Люсі Гейл стала амбасадоркою американського бренду Almay, материнською компанією якого є Revlon. Бренд випускає косметику призначену для чутливого типу шкіру. 27 січня на інстаграм-сторінці Almay акторка продемонструвала новий трендовий колір свого волосся та зробила щоденний макіяж у прямому ефірі.

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Модне фарбування волосся та ідея для макіяжу на кожен день від Люсі Гейл

Декілька днів тому Люсі Гейл поділилася у своєму профілі в інстаграмі публікацією, в якій поєднала 10 світлин. На кожному зі знімку знаменитість мала інший колір волосся, стрижку та укладку. Вона написала: "Щоденники волосся". Також акторка позначила свою hair-стилістку та візажистку Келсі Фішер. Адже тільки їй Люсі довіряє експериментувати з власним волоссям.

27 січня на офіційній інстаграм-сторінці бренду Almay Люсі Гейл з’явилася з черговим оновленням кольору свого волосся. Зірка зазначила, що саме його вона вважає найбільш наближеним до натурального відтінку її локонів. Додамо, що цей стиль фарбування раніше hair-експерти назвали однією з б’юті-тенденцій 2021.

В інстаграм-історії згаданого косметичного бренду Люсі детально продемонструвала ідеальний стан та новий колір своєї шевелюри. Вона також відмітила акаунт Келсі Фішер та Крістін Есс, яка створює аксесуари і має бренд засобів для фарбування волосся.



Фарбування волосся / Фото з інстаграму Люсі Гейл



Б'юті-зміни Люсі Гейл / Фото з інстаграму Almay



Ідея для фарбування волосся / Фото з інстаграму Люсі Гейл

Згодом Люсі Гейл у прямому ефірі, керуючись вказівками візажистки і подруги Келсі Фішер, зробила красивий макіяж, який підійде як на кожен день, так і для вечері з особливої нагоди. Вона нанесла рівномірно тональний крем на обличчя, додала ніжно-рожеві рум’яна на щоки, оформила брови, виділила контур губ і нанесла помаду пастельного відтінку. Потім знаменитість перейшла до макіяжу очей: вона ретельно розтушувала тіні темнішого і світлішого відтінків, намалювала олівцем стрілки, яких майже не помітно, але вони візуально додають об’єму віям, а також скористалася тушшю.



Красивий макіяж / Фото з інстаграму Almay

Б’юті-образ чарівної Люсі Гейл надихає на модні зміни кольору волосся та створення привабливого макіяжу. Якщо ви довго наважувалися на експерименти, то, можливо, зараз саме час.