Макіяж на Геловін: як повторити образ біженки з "Гри в кальмара" Кан Се Бек – відеоурок

Південнокорейська модель Хо Ен Чон отримала шалену популярність завдяки головній жіночій ролі в мегапопулярному серіалі "Гра в кальмара". Наближається Геловін, а простий і впізнаваний образ біженки з Північної Кореї Кан Се Бек, яку зіграла модель, буде головним трендом.

Повторити грим Кан Се Бек не так важко. Тіктокерка Jooshica зняла туторіал макіяжу дівчини під номером 67 зі згаданої дорами. Синці під очима, губи зі запеченою кров'ю, неідеальна шкіра – чудово впишуться у тематику Геловіну.

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Як зробити макіяж Кан Се Бек із "Гри в кальмара"

Тіктокери не змогли оминути вірусний тренд на повторення образів героїв із "Гри в кальмара". Jooshica показала, як перевтілитися в біженку з Південної Кореї під номером 67, Які зіграла популярна модель Хо Ен Чон. Туторіал блогерки зібрав вже понад 44 мільйони переглядів у тіктоці.

Насамперед потрібно нанести на обличчя тон і консилер або взагалі відмовитися від нього та обійтися лише базою під макіяж. Потім додайте на повіки трішки нюдових тіней, а очі підведіть чорним олівцем. Складку повіки слід виділити коричневим відтінком, яким також можна намалювати синці під очима. Олівець для брів знадобиться для створення веснянок на щоках і маленької родимки біля рота.

Тепер необхідно оформити брови, а також зробити контур носа і щелепи. Родзинкою мейк-апу є губи. Спочатку приховайте їхній натуральний колір консилером, а потім помадою і коричневими тінями намагайтеся повторити форму губ героїні серіалу "Гра в кальмара". Отримати ефект губ зі запеченою кров'ю допоможе червона помада – наносіть її на сухі губи без бальзаму.

Нагадаємо, що південнокорейський серіал "Гра в кальмара" б'є всі рекорди. Стрічка розкриває історію 456 відчайних незнайомців, які погодилися взяти участь в іграх на виживання, головний приз яких – 40 мільйонів. Нещодавно Netflix повідомив, що "Гра в кальмара" стала найпопулярнішим серіалом за всю історію стрімінгового сервісу: за 27 днів після прем'єри, яка відбулася 17 вересня 2021 року, стрічку переглянули зі 111 мільйонів акаунтів.