Макияж на Хэллоуин: как повторить образ беженки из "Игры в кальмара" Кан Се Бек – видеоурок

Южнокорейская модель Хо Эн Чон получила бешеную популярность благодаря главной женской роли в мегапопулярном сериале "Игра в кальмара". Приближается Хэллоуин, а простой и узнаваемый образ беженки из Северной Кореи Кан Се Бек, которую сыграла модель, будет главным трендом.

Повторить грим Кан Се Бек не так трудно. Тиктокерща Jooshica сняла туториал макияжа девушки под номером 67 из упомянутой дорамы. Синяки под глазами, губы с запекшейся кровью, неидеальная кожа – прекрасно впишутся в тематику Хэллоуина.

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Как сделать макияж Кан Се Бек из "Игры в кальмара"

Тиктокеры не смогли обойти вирусный тренд на повторение образов героев из "Игры в кальмара". Jooshica показала, как перевоплотиться в беженку из Южной Кореи под номером 67, которую сыграла популярная модель Хо Эн Чон. Туториал блогерши собрал уже свыше 44 миллионов просмотров в тиктоке.

Первым делом нужно нанести на лицо тон и консилер или вообще отказаться от него и обойтись лишь базой под макияж. Затем добавьте на веки чуточку нюдовых теней, а глаза подведите черным карандашом. Складку века следует выделить коричневым оттенком, которым также можно нарисовать синяки под глазами. Карандаш для бровей понадобится для создания веснушек на щеках и маленькой родинки возле рта.

Теперь необходимо оформить брови, а также сделать контур носа и челюсти. Изюминкой мейкапа являются губы. Сначала скройте их натуральный цвет консилером, а затем помадой и коричневыми тенями пытайтесь повторить форму губ героини сериала "Игра в кальмара". Получить эффект губ с запекшейся кровью поможет красная помада – наносите ее на сухие губы без бальзама.

Напомним, что южнокорейский сериал "Игра в кальмара" бьет все рекорды. Лента раскрывает историю 456 отчаянных незнакомцев, которые согласились принять участие в играх на выживание, главный приз которых – 40 миллионов. Недавно Netflix сообщил, что "Игра в кальмара" стала самым популярным сериалом за всю историю стримингового сервиса: через 27 дней после премьеры, которая состоялась 17 сентября 2021 года, ленту посмотрели со 111 миллионов аккаунтов.