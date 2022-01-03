Макіяж із блискітками і стразами: 15 ідей для святкового б'юті-образу

Святковий б'юті-образ – це історія про використання глітеру, блискіток і страз. Для новорічних і різдвяний вечірок ідеально підійде сяючий макіяж.

На святкових заходах чи не кожна жінка прагне сяяти у всіх значеннях цього слова. У такому випадку варто використовувати у своєму образі щось блискуче.

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Макіяж із глітером

Якщо ви не готові вдягати сукню, повністю покриту паєтками, то можна обмежитися не менш трендовим мерехтливим макіяжем. Аби створити ефектний святковий б'юті-образ, вам знадобляться глітер і стрази. Сміливо експериментуйте з ними в мейк-апі.

У період новорічних і різдвяних вечірок можна робити "божевільний" макіяж, на який ви б не змогли наважитися у повсякденному житті. Візажисти радять поповнити свій косметичний арсенал глітером різного кольору і розміру: блискітки можуть бути мікроскопічними і більше нагадувати хайлайтер, а також підійдуть і дуже великі. Колір нехай підходить до вбрання і настрою. У 2022 варто робити ставку на Very Peri – головний колір року за версією Pantone. Ще модними будуть сині відтінки.

Наносіть глітер на рухому повіку, розтушовуйте продукт у напрямі до скронь або до самих брів та навіть на вилиці. Зі стразами діє схожий принцип: не обмежуйте себе і дозвольте собі сяяти.

Аби макіяж із блискітками мав привабливий вигляд і був стійким, дотримуйтеся кількох правил щодо техніки виконання. Найкраще використовувати глітер на гелевій основі, який легко наноситься, добре тримається і здатен пережити будь-яку бурхливу вечірку. Якщо ви віддаєте перевагу сухим блискіткам, то застосовуйте якісний праймер, який зафіксує їх на місці.

якщо є можливість, то протестуйте глітер за декілька днів до вечірки, щоб переконатися в його стійкості.

Стрази в макіяжі необхідно закріплювати спеціальним клеєм, який не пошкоджує шкіру. Не приклеюйте стрази на рухомій частині біля ока, бо під час моргання вони можуть відпасти.

Красиві та трендові варіанти мейк-апу зі стразами і глітером / Фото з інстаграму