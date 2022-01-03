Макияж с блестками и стразами: 15 идей для праздничного бьюти-образа

Праздничный бьюти-образ – это история об использовании глиттера, блесток и страз. Для новогодних и рождественский вечеринок идеально подойдет сияющий макияж.

На праздничных мероприятиях едва ли не каждая женщина стремится сиять во всех значениях этого слова. В таком случае стоит использовать в своем образе что-то блестящее.

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Макияж с глиттером

Если вы не готовы надевать платье, полностью покрытое пайетками, то можно ограничиться не менее трендовым мерцающим макияжем. Чтобы создать эффектный праздничный бьюти-образ, вам понадобятся глиттер и стразы. Смело экспериментируйте с ними в мейк-апе.

В период новогодних и рождественских вечеринок можно делать "безумный" макияж, на который вы бы не смогли решиться в повседневной жизни. Визажисты советуют пополнить свой косметический арсенал глиттером разного цвета и размера: блестки могут быть микроскопическими и больше напоминать хайлайтер, а также подойдут и очень большие. Цвет пусть подходит к наряду и настроению. В 2022 стоит делать ставку на Very Peri – главный цвет года по версии Pantone. Еще модными будут синие оттенки.

Наносите глиттер на подвижное веко, растушевывайте продукт по направлению к вискам или до самых бровей и даже на скулы. Со стразами действует похожий принцип: не ограничивайте себя и позвольте себе сиять.

Чтобы макияж с блестками имел привлекательный вид и был стойким, придерживайтесь нескольких правил по технике выполнения. Лучше всего использовать глиттер на гелевой основе, который легко наносится, хорошо держится и способен пережить любую бурную вечеринку. Если вы предпочитаете сухие блестки, то применяйте качественный праймер, который зафиксирует их на месте.

если есть возможность, то протестируйте глиттер за несколько дней до вечеринки, чтобы убедиться в его устойчивости.

Стразы в макияже необходимо закреплять специальным клеем, который не повреждает кожу. Не приклеивайте стразы на подвижной части возле глаза, потому что во время моргания они могут отпасть.

Красивые и трендовые варианты мейк-апа со стразами и глиттером / Фото из инстаграма