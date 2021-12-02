Макіяж на Новий рік повинен бути ефектним та включати кілька доречних і найбільш актуальних б'юті-трендів. Вам стануть у нагоді 7 стильних ідей для святкового мейк-апу, які пропонують голлівудські зірки.

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Трендсеттерки з'являлися на публіці з різними варіантами макіяжу на Новий рік, серед яких і класичний, і гламурний з блискітками, і нюдовий. У новорічну ніч кожна жінка повинна мати неперевершений вигляд. Тому важливо, аби у вас був ідеальний зовнішній вигляд.

Наприклад, якщо у вас обмаль часу на приготування, то обмежтеся червоною помадою, як це зробила Ізабель Гулар. Також спробуйте повторити модний мейк-ап очей технікою cat eye. Для цього достатньо подивитися на образ Олівії Вайлд. "Котячі очі" матимуть особливо спокусливих вигляд на фото в інстаграмі, які ви робитимете з друзями на вечірці. Такий макіяж здатен зробити ваш погляд більш відкритим, бо візуально піднімає і витягує зовнішній кутик ока і звужує внутрішній.

Інші селебріті на світських виходах демонстрували не менш стильні та звабливі ідеї.

Макіяж на Новий рік 2022: 7 модних варіантів



Святковий макіяж із класичною червоною помадою на губах, як в Ізабель Гулар / Фото Getty Images



Звабливий "котячий" погляд на прикладі Олівії Вайлд / Фото Getty Images



Вітні Пік показала гламурні арт-стрілки / Фото Getty Images



Північне сяйво на очах Зої Дойч / Фото Getty Images



Мейк-ап у стилі диско від Кейт Гадсон / Фото Getty Images



Б'юті-образ Джіджі Хадід у дусі епохи 80-х / Фото Getty Images