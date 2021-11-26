Макіяж – це важлива складова будь-якого образу. Проте тенденції змінюються з кожним сезоном, і за ними варто стежити.

Вас зацікавить Криваво-червоні очі: Ріанна показала, який незвичний трюк із підводкою скоро буде в моді

5 головних трендів у макіяжі зими 2022

Ягідні губи

Бордовий відтінок на губах – це завжди переможний варіант. Він має достатньо драматичний і водночас сексуальний вигляд, а також личить майже всім. Останнім часом дедалі більше селебріті з’являються на людях із помадою саме такого відтінку. Надихайтеся їхнім прикладом.



Спокуслива помада на губах Гейлі Бібер / Фото з інстаграму @maryphillips

Яскравий рум'янець

Взимку за допомогою косметики варто створити на щоках ефект, ніби ви щойно повернулися з прогулянки по засніженому парку. Таким чином вдасться візуально омолодити обличчя і зробити його більш свіжим. Б'юті-трюк застосовують відомі модниці – від Кейт Міддлтон до Емілі Ратажковскі.



Моделі вибирають яскраві рум'яна / Фото з інстаграму Емілі Ратажковскі

Кремові текстури

Особливо популярним взимку буде тренд на делікатні переливи та сяйво, яке йде зсередини. Створити такий макіяж можна з кремовими текстурами, які вдало поєднуються із відтінком шкіри. Серед них: хайлайтери, рум'яна, тіні.



Макіяж на кремових текстурах / Фото з інстаграму Гейлі Бібер

Довгі та виразні вії

Догляд за віями залишиться в тренді також у наступному році. Для цього варто поповнити свій б'юті-арсенал спеціальними сироватками, які допоможуть віям стати більш об'ємними, міцними та виразними. Зокрема, не забувайте і про якісну туш.



Виразний макіяж очей / Фото з інстаграму @tylynnnguyen

Графічні стрілки

Тенденція в макіяжі, яка не планує втрачати актуальності. Графічні стрілки допомагають привернути увагу до свого образу навіть зі захисною маскою. Провідні візажисти радять у 2022 експериментувати з ефектними кольоровими стрілками.



Оригінальні стрілки залишаються у тренді / Фото з інстаграму Патріка Та