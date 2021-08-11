Макіяж на відпочинок: які тренди у літньому мейк-апі використовують селебріті

Під час відпустки деякі світові знаменитості взагалі відмовляються від мейк-апу, але інші не лише наносять декоративну косметику, але й започатковують нові б’юті-тренди. Ідеї накладних стрілок, бронзових смокі-айс і застосування хайлайтера стануть вам у нагоді для "лінивого" макіяжу на відпочинок.

За допомогою макіяжу влітку можна вдало підкреслити переваги засмаглої шкіри та привабливих веснянок. Гейлі Бібер, Белла Хадід, Дуа Ліпа, Меган Фокс та інші зіркові красуні сміливо роблять бронзові смокі-айс, оригінальні стрілки, додають золотистого хайлайтера і сяють на березі моря під спекотним літнім сонцем.

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Який макіяж роблять зірки на відпочинку

Гейлі Бібер із накладними стрілками

Відома модель не обмежується кольоровими підводками для створення ефектних стрілок. Натомість вона наклеїла голографічні, які не розмастяться, і їх не змиє морська вода. Зокрема, Гейлі зазначила, що такі стрілки легко і швидко клеїти та їм не потрібне жодне доповнення. Акцент на очах гармоніюватиме з бальзамом на губах.



Б'юті-тренд від моделі / Фото з інстаграму Гейлі Бібер

Дуа Ліпа зробила бронзові smoky eyes

Популярна співачка ефектним макіяжем очей підкреслила засмаглу шкіру. На відпочинок в Албанії Дуа Ліпа поїхала із теракотовим відтінком тіней. Ви можете слідувати її прикладу. Якщо не хочете брати у відпустку пензлі для мейк-апу, то захопіть кремові текстури, щоб зробити макіяж пальцями: подушечками рівномірно і легко розподіліть тіні по всій шкірі повік.



Макіяж очей Дуа Ліпи / Фото Vogue

Белла Хадід віддала перевагу золотистому хайлайтеру

У стилі нульових – це про макіяж Белли Хадід у відпустку. Модель нанесла золотистий хайлайтер на вилиці, чим створила неймовірний ефект світіння на шкірі під час заходу сонця. Також цей продукт красуня використала на повіках. До того ж зірка доповнила макіяж дрібними кучерями. У результаті Белла продемонструвала стильний і романтичний літній б'юті-образ.



Белла Хадід відпочиває зі золотистим хайлайтером на обличчі / Фото з інстаграму моделі

Сяйлива шкіра Меган Фокс

Аби більше часу витрачати на відпочинок, а не на створення мейк-апу, Меган Фокс наростила вії і відвідала brow bar перед відпусткою. Такий "макіяж без макіяжу" знаменитість доповнила виділеними вилицями і здоровим рум’янцем. Адже сяйлива шкіра – це запорука привабливого зовнішнього вигляду.



Зірка з легким макіяжем / Фото з інстаграму Меган Фокс

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Нюдовий макіяж та ефект мокрого волосся / Фото з інстаграму Ромі Стрейд



Мейк-ап у відтінках морської хвилі / Фото з інстаграму Дуа Ліпи



Ніжні стрілки Меделін Петш / Фото з інстаграму акторки



Коричневі відтінки на засмаглій шкірі / Фото з інстаграму Кайлі Дженнер



Персикові тіні та стильні брови / Фото з інстаграму Едісон Рей

