Шкіра дельфіна, графічні стрілки, "макіяж без макіяжу" та інші б’юті-тренди літа 2021 дивують простотою і красою. Якщо ви прагнете мати стильний вигляд та робити мейк-ап, який вдало підкреслюватиме переваги вашої зовнішності, то зверніть увагу на нижченаведені тенденції у макіяжі.
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Тренди у макіяжі, які варто спробувати цього літа
Шкіра дельфіна
Графічні малюнки
Макіяж без макіяжу
Яскраві матові тіні
Брови, зачесані вгору
Фіолетові тіні
Атласні губи
Бронзові тіні
Блакитні тіні