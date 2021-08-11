Макияж на отдых: какие тренды в летнем мейк-апе используют селебрити

Во время отпуска некоторые мировые знаменитости вообще отказываются от мейк-апа, но другие не только наносят декоративную косметику, но и начинают новые бьюти-тренды. Идеи накладных стрелок, бронзовых смоки-айс и применение корректора пригодятся вам для "ленивого" макияжа на отдых.

С помощью макияжа летом можно удачно подчеркнуть преимущества загорелой кожи и привлекательных веснушек. Хейли Бибер, Белла Хадид, Дуа Липа, Меган Фокс и другие звездные красавицы смело делают бронзовые смоки-айс, оригинальные стрелки, добавляют золотистого корректора и сияют на берегу моря под жарким летним солнцем.

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Какой макияж делают звезды на отдыхе

Хейли Бибер с накладными стрелками

Известная модель не ограничивается цветными подводками для создания эффектных стрелок. Вместо этого она наклеила голографические, которые не размажутся, и их не смоет морская вода. В частности, Хейли отметила, что такие стрелки легко и быстро клеить и им не нужно ни одно дополнение. Акцент на глазах будет гармонировать с бальзамом на губах.



Бьюти-тренд от модели / Фото из инстаграма Хейли Бибер

Дуа Липа сделала бронзовые smoky eyes

Популярная певица эффектным макияжем глаз подчеркнула загорелую кожу. На отдых в Албании Дуа Липа уехала с терракотовым оттенком теней. Вы можете следовать ее примеру. Если не хотите брать в отпуск кисти для мейк-апа, то захватите кремовые текстуры, чтобы сделать макияж пальцами: подушечками равномерно и легко распределите тени по всей коже век.



Макияж глаз Дуа Липы / Фото Vogue

Белла Хадид предпочла золотистый хайлайтер

В стиле нулевых – это про макияж Беллы Хадид в отпуск. Модель нанесла золотистый хайлайтер на скулы, чем создала невероятный эффект свечения на коже во время захода солнца. Также Этот продукт красавица использовала на веках. К тому же звезда дополнила макияж мелкими кудрями. В итоге Белла продемонстрировала стильный и романтичный летний бьюти-образ.



Белла Хадид отдыхает с золотистым хайлайтером на лице / Фото из инстаграма модели

Сияющая кожа Меган Фокс

Чтобы больше времени тратить на отдых, а не на создание мейк-апа, Меган Фокс нарастила ресницы и посетила brow bar перед отпуском. Такой "макияж без макияжа" знаменитость дополнила выделенными скулами и здоровым румянцем. Ведь сияющая кожа – это залог привлекательного внешнего вида.



Звезда с легким макияжем / Фото из инстаграма Меган Фокс

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Нюдовий макияж и эффект мокрых волос / Фото из инстаграма Роми Стрейд



Мейк-ап в оттенках морской волны / Фото из инстаграма Дуа Липы



Нежные стрелки Мэделин Петш / Фото из инстаграма актрисы



Коричневые оттенки на загорелой коже / Фото из инстаграма Кайли Дженнер



Персиковые тени и стильные брови / Фото из инстаграма Эдисон Рей