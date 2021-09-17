Деякі б'юті-образи моделей на модних показах вражали простотою. Наприклад, природний мейк-ап і персикові губи моделей Ulla Johnson. Натомість інші бренди намагалися вразити епатажем та сяйливими акцентами.

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Головні б'юті-тренди Тижня моди в Нью-Йорку

Блиску в макіяжі багато не буває

Laquan Smith здивував оригінальним рішенням наклеїти на повіки моделей перламутрові темно-сині кристалики. Образи були лаконічним і без зайвих прикрас, адже головний акцент візажисти зробили на макіяжі очей у стилі "котячого ока". Мейк-ап є особливо сексуальним, коли мерехтливі наліпки виблискують на сонці. Доповнити його можна блиском на губах у рубіново-червоному відтінку.



Б'юті-образ надихає / Фото Glamour

Сміливі зачіски

Moschino надихнувся hair-тенденціями 90-х років: французькі джгутики, зафіксовані у повітрі, та косички, заховані під коралями усіх кольорів райдуги. Перукарі відомого бренда створили справжні скульптури з волосся. Такі зачіски доволі складно повторити своїми руками, але вони надихають на відтворення власної епатажної укладки у ваші інтерпретації.



Оригінальні зачіски / Фото Moschino

Не варто обмежуватися обличчям

Американський бренд Collina Strada захопив колекцією та зовнішнім виглядом моделей. Візажистка Еллі Сміт започаткувала абсолютно новий б'юті-тренд – макіяж вух. Вона посипала вуха моделей і їхні кінчики пальців райдужними блискітками і пігментами. Для цього Еллі використовувала декоративну косметику зеленого, золотого, помаранчевого, жовтого і синього кольорів. Метою оригінального мейк-апу було досягнення ефекту казкового ельфійського пилу й абстрактного експресіонізму.



Косметика на вухах / Фото Collina Strada

Неоновий мейк-ап очей

Візажист Prabal Gurung наніс на зовнішні і внутрішні куточки очей моделей неонові тіні, які нагадують сяйво аури. Майстри макіяжу переконані, що навесні 2021 такий езотеричний б'юті-трюк буде на піку популярності. Зокрема, на Тижні моди можна було побачити багато яскравих кольорів на повіках. Деякі моделі показали сміливе омбре на очах, градуйовані смужки веселки та інші неонові акценти.



Неонові акценти / Фото Prabal Gurung

Теплі тони

Не дивлячись на всю креативністю та насиченість кольорів у макіяжі моделей на Тижні моди сезону весна 2022, наступного року в тренді також будуть теплі тони на шкірі. Тому зверніть увагу на косметику у приглушених відтінках кориці, імбиру, іржі, яка створюватиме м'яку тінь на обличчі. До того ж не забувайте додавати на щоки ніжний рум'янець.



Теплі тони на шкірі / ADEAM

Помітні аксесуари для волосся

Масивні прикраси на волоссі залишаться актуальними. Можна експериментувати як з чорними спеціальними шпильками, так і з яскравими, як це зробив стиліст Жюстін Маржан, щоб отримати зачіски у стилі 2000-х. Шпильки у вигляді металевих паличок великого розміру, геометричних фігур, прикрашені дорогоцінними камінчиками чи просто перла на косичках – це те, чим можна зробити ефектний акцент у будь-якому образі.



Укладки з аксесуарами / Фото Tory Burch