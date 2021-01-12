До нейл-майстра варто приходити вже з конкретною ідеєю дизайну нігтів. Адже до вибору манікюру слід ставитися відповідально, аби поєднати у ньому модні відтінки покриття, стильний арт та форму і довжину нігтьової пластини. Останнім часом манікюр у нейтральних відтінках користується особливою популярністю.

Локдаун 2020 року вплинув на тенденції в індустрії краси. В моду знову повернулися стильні недбалі зачіски, "макіяж без макіяжу", а також нейтральне покриття нігтів. Аби надихнутися на створення трендового манікюру, 24 канал поділився ідеями.

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Манікюр у нюдових відтінках на довгі та короткі нігті

Майстри манікюру прогнозують популярність різноманітного нейл-дизайну в наступному сезоні. Тобто, модним рішенням буде як професійний яскравий розпис нігтів, так і простий арт і нейтральне покриття. Якщо із вибором оригінального дизайну нігтів можуть виникнути складнощі, то нюдовий манікюр – це універсальний варіант. Адже він личитиме будь-якому образу: від повсякденного робочого до вишуканого вечірнього. У 2021 нюдовий манікюр можна робити жінкам будь-якого віку та не зважати на довжину нігтів.

Зокрема, варто додати, що палітра нюдових відтінків насправді багата. Манікюр у стилі нюд не обмежується ніжним пудровим і бежевим кольором. Для модного нейл-дизайну використовуйте лаки кавових відтінків, перламутрові та матові текстури. Нейтральні покриття можна урізноманітнити мармуровим артом, градієнтом, геометричними візерунками, втиркою, простими малюнками.

Ідеї для нюдового манікюру / Фото Instagram