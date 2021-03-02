Когда наступила весна, знаменитости начали менять свои нейтральные и темные нейл-дизайны на яркий и трендовый маникюр. Например, Леся Никитюк сделала радужный френч, а Кайли Дженнер – эффектный арт. Похожие звездные идеи для маникюра могут стать удачным выбором на 8 марта.