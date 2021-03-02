Маникюр на 8 марта: яркие идеи от звезд
Когда наступила весна, знаменитости начали менять свои нейтральные и темные нейл-дизайны на яркий и трендовый маникюр. Например, Леся Никитюк сделала радужный френч, а Кайли Дженнер – эффектный арт. Похожие звездные идеи для маникюра могут стать удачным выбором на 8 марта.
Источник:24 канал
Маникюр на 8 марта обязательно должен быть в пастельных оттенках и с цветочками. Попробуйте что-то новое для своего бьюти-образа, чтобы поднять себе настроение и иметь стильный вид.
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Идеи для маникюра на 8 марта от знаменитостей
Яркий цветной френч от Леси Никитюк
Волшебные рисунки на ногтях Кайли Дженнер
Классический минимализм от Насти Каменских
Соблазнительный красный, как у Натальи Могилевской
Комбинация 2 трендовых цветов от Бейонсе
Неоновое покрытие для смелых на примере стиля Билли Айлиш и Анны Тринчер
Цветочный нейл-дизайн на 8 марта от Дуа Липы
Ромашки на ногтях Хейли Бибер
Креативный нейл-арт на примере Деми Ловато
Горячий маникюр от MamaRika
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