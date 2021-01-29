Маникюр с сердечками, изображениями Амура и его стрел или минималистичный дизайн в символических цветах – это все уместно для Дня святого Валентина. Бьюти-образ для празднования не будет совершенным без идеального маникюра. Для этого ищите модные идеи дизайна ногтей в нашем материале.

Источник: 24 канал День святого Валентина является еще одной возможностью признаться в любви своей второй половинке или пойти на тематическую вечеринку с друзьями, подобрав для себя волшебный образ. Маникюр должен отвечать тематике праздника любви. Поэтому для этого дня стоит воссоздать наиболее романтичные и стильные варианты нейл-дизайна. К теме: Маникюр по гороскопу: идеи дизайна ногтей для каждого знака зодиака Маникюр на День святого Валентина: сердечки, обручальное кольцо, стрелы и цветы любви Любовное послание

Праздничный маникюр / Фото из инстаграма @pippaspicerbeauty Стильные сердечки для длинных ногтей

Маникюр с сердечками / Фото из инстаграма @glamifield Романтичный минимализм

Маникюр на День святого Валентина / Фото из инстаграма @aimeekylebeauty У стиле карамелек

Маникюр для сладкоежек / Фото из инстаграма @aimeekylebeauty На обручку можноа намекнуть Маникюром

Символичный маникюр / Фото из инстаграма @nailalamode Страстный и стильный нейл-дизайн

Модный маникюр / Фото из инстаграма @nailalamode Усовершенствованный френч

Французкий маникюр на День святого Валентина / Фото из инстаграма @mannequin.hands Для красавиц, которым нравится нейл-арт

Смелый маникюр для всех влюбленных / Фото из инстаграма @mannequin.hands Стрелы Амура на ваших ногтях

Тематический маникюр / Фото из инстаграма @cassmariebeauty Цветы любви

Идея для праздничного маникюра / Фото из инстаграма @betina_goldstein