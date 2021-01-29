Сердечки, стрелы Амура или цветы любви: какой маникюр сделать на День святого Валентина
Маникюр с сердечками, изображениями Амура и его стрел или минималистичный дизайн в символических цветах – это все уместно для Дня святого Валентина. Бьюти-образ для празднования не будет совершенным без идеального маникюра. Для этого ищите модные идеи дизайна ногтей в нашем материале.
Источник: 24 канал
День святого Валентина является еще одной возможностью признаться в любви своей второй половинке или пойти на тематическую вечеринку с друзьями, подобрав для себя волшебный образ. Маникюр должен отвечать тематике праздника любви. Поэтому для этого дня стоит воссоздать наиболее романтичные и стильные варианты нейл-дизайна.
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Маникюр на День святого Валентина: сердечки, обручальное кольцо, стрелы и цветы любви
Любовное послание
Праздничный маникюр / Фото из инстаграма @pippaspicerbeauty
Стильные сердечки для длинных ногтей
Маникюр с сердечками / Фото из инстаграма @glamifield
Романтичный минимализм
Маникюр на День святого Валентина / Фото из инстаграма @aimeekylebeauty
У стиле карамелек
Маникюр для сладкоежек / Фото из инстаграма @aimeekylebeauty
На обручку можноа намекнуть Маникюром
Символичный маникюр / Фото из инстаграма @nailalamode
Страстный и стильный нейл-дизайн
Модный маникюр / Фото из инстаграма @nailalamode
Усовершенствованный френч
Французкий маникюр на День святого Валентина / Фото из инстаграма @mannequin.hands
Для красавиц, которым нравится нейл-арт
Смелый маникюр для всех влюбленных / Фото из инстаграма @mannequin.hands
Стрелы Амура на ваших ногтях
Тематический маникюр / Фото из инстаграма @cassmariebeauty
Цветы любви
Идея для праздничного маникюра / Фото из инстаграма @betina_goldstein
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