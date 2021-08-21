У манікюрі до Дня Незалежності України слід поєднувати символічні відтінки, ніжний дизайн і святковий настрій, аби отримати трендовий результат. Якщо ви прихильниця мінімалістичного стилю, то спробуйте красиво намалювати нігті однієї руки жовтим кольором, а іншої – синім. Також можна скомбінувати 2 відтінки у простому і стриманому дизайні.

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Натомість красуні, яким подобаються яскраві б’юті-експерименти, можуть віддати перевагу квітковим принтам, прикрасам для нігтів, інтерпретаціям вишиваного орнаменту. Стандартне зображення герба чи прапора матиме не такий стильний вигляд у 2021, але обіграти його трендовими акцентами, додати геометричні вставки чи використати нетипові варіації синього і жовтого кольорів – правильне рішення.

Манікюр з нагоди святкування незалежності краще зробити таким, аби він мав доречний вигляд і у повсякденному житті. Адже ви не підете на наступний день змінювати нейл-арт. Тому надихайтеся добіркою універсальних і стильних ідей від Краса 24.

Зокрема, якщо у вас бракує часу, аби записатися на манікюр до нейл-майстра, то нафарбуйте нігті синім та жовтим лаком, доповніть простим мінімалістичним візерунком і насолоджуйтеся своїм патріотичним образом.

Манікюр на День Незалежності України 2021



Модний манікюр у символічних відтінках / Фото з інстаграму @nails_pages



Мікс оригінальних відтінків синього і жовтого / Фото з інстаграму @nails_pages



Символічні кольори і цікавий дизайн / Фото з інстаграму @nails_pages



Розпис нігтів для сміливих красунь / Фото з інстаграму @nails_beautifful



Квіти і стрази для манікюру на День Незалежності / Фото з інстаграму @ideamanicure



Манікюр у стилі квіткового поля / Фото з інстаграму @thehangedit



Символічні червоні, білі та чорні кольори у нейл-дизайні / Фото з інстаграму @thehangedit



Стильне омбре / Фото з інстаграму @nailitmag



Відтінки прапора України з модним дотсом на нігтях / Фото з інстаграму @nailitmag



Універсальний нейл-арт зі соняшником / Фото з інстаграму @charsgelnails_



Стильний манікюр для доповнення образу / Фото з інстаграму @charsgelnails_



Стриманий вишиваний орнамент на нігтях / Фото з інстаграму @tsiluiko_nails



Геометричний патріотичний дизайн / Фото з інстаграму @studiowings_sa