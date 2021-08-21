В маникюре ко Дню Независимости Украины следует сочетать символические оттенки, нежный дизайн и праздничное настроение, чтобы получить трендовый результат. Если вы поклонница минималистичного стиля, то попробуйте красиво нарисовать ногти на одной руке желтым цветом, а на другой – синим. Также можно скомбинировать 2 оттенка в простом и сдержанном дизайне.

К теме: Макияж на День Независимости Украины: 15 вариантов, которые эффектно дополнят ваш образ

Зато красавицы, которым нравятся яркие бьюти-эксперименты, могут предпочесть цветочные принты, украшения для ногтей, интерпретации вышитого орнамента. Стандартное изображение герба или флага будет не так стильно выглядеть в 2021 году, но обыграть его трендовыми акцентами, добавить геометрические вставки или использовать нетипичные вариации синего и желтого цветов – правильное решение.

Маникюр по случаю празднования независимости лучше сделать таким, чтобы он имел уместный вид и в повседневной жизни. Ведь вы не пойдете на следующий день менять нейл-арт. Поэтому вдохновляйтесь подборкой универсальных и стильных идей от Красота24.

В частности, если у вас не хватает времени, чтобы записаться на маникюр к нейл-мастеру, то накрасьте ногти синим и желтым лаком, дополните простым минималистичным узором и наслаждайтесь своим патриотическим образом.

Маникюр на День Независимости Украины 2021



Модный маникюр в символических оттенках / Фото с инстаграма @nails_pages



Микс оригинальных оттенков синего и желтого / Фото с инстаграма @nails_pages



Символические цвета и интересный дизайн / Фото с инстаграма @nails_pages



Роспись ногтей для смелых красавиц / Фото с инстаграма @nails_beautifful



Цветы и стразы для маникюра на День Независимости / Фото с инстаграма @ideamanicure



Маникюр в стиле цветочного поля / Фото с инстаграма @thehangedit



Символические красные, белые и черные цвета в нейл-дизайне / Фото с инстаграма @thehangedit



Стильное омбре / Фото с инстаграма @nailitmag



Оттенки флага Украины с модным дотсом на ногтях / Фото с инстаграма @nailitmag



Универсальный нейл-арт с подсолнечником / Фото с инстаграма @charsgelnails_



Стильный маникюр для дополнения образа / Фото с инстаграма @charsgelnails_



Сдержанный вышитый орнамент на ногтях / Фото с инстаграма​ @tsiluiko_nails



Геометрический патриотический дизайн / Фото с инстаграма @studiowings_sa