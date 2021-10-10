"Кусковой" маникюр является стильным и необычным способом украсить свои ногти. Такой нейл-дизайн стал популярным благодаря голливудским мастерам маникюра, которые делятся своими оригинальными работами в инстаграме и собирают тысячи лайков.

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Стильный маникюр предполагает создание колорблока в виде мозаики на ногтях – небольшие лоскутки лака разных цветов. Вы можете повторить варианты арта от ведущих нейл-мастеров или интерпретировать тренд по-своему. Фантазируйте с формами кусочков: квадратные, треугольные, круглые или ромбовидные. Также экспериментируйте с цветом: позвольте вашей фантазии выбирать от монохромного лаконичного исполнения до фантастических миксов разных оттенков.

Цветную мозаику на ногтях можно смело делать в стиле "negative space", оставляя на ногтях промежутки между кусочками красочной мозаики. Придавайте переходам контраст или оставляйте их едва заметными.

Если вы создаете маникюр по праздничному случаю, то разнообразить цветной спектр мозаики можно золотым глиттером.

Подборка самых красивых идей "кускового маникюра"



Спектр различных цветов / Фото из инстаграма @nails_of_la



Пастельные комбинации / Фото из инстаграма @overglowedit​



Пример классической мозаики / Фото из инстаграма @amyle.nails



Карамель всегда в тему / Фото из инстаграма @amyle.nails



Уникальные формы в оттенке кофе с молоком / Фото из инстаграма Бетіни Гольдштейн



Цветной взрыв в стиле 90-х / Фото из инстаграма Бетіни Гольдштейн