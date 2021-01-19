Через різноманітні причини нігті можуть ламатися, розшаровуватися, сохнути та повільно рости. Аби покращити їхній стан, варто виділити час на належний догляд. Можна почати з приготування масок для нігтів у домашніх умовах.

Маски для росту і зміцнення нігтів корисно використовувати не лише тоді, коли проблема стане очевидною, але й у профілактичних цілях. Elle поділився 4 найкращими рецептами масок для домашнього догляду за нігтями.

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Як зміцнити нігті та пришвидшити їхній ріст

Маска з морською сіллю

Морська сіль є особливо корисним компонентом для росту нігтів, а також її використовують, коли нігтьова пластина розшаровується. Аби приготувати маску, витисніть сік з цілого лимона і розчиніть в ньому жменьку морської солі. Опустіть кінчики пальців у рідину на 20 хвилин.

Маска з лимоном

Розріжте невеликий лимон навпіл, засуньте руки в його м’якоть та потримайте їх там протягом 5-10 хвилин. Коли пальці і нігті наживляться лимонним соком, то сполосніть їх прохолодною водою. Не забудьте зафіксувати ефект за допомогою спеціального живильного крему для нігтів.



Як зробити маску для росту і зміцнення нігтів вдома / Фото з інстаграму @t.aylor.rae

Маска для живлення і відновлення шкіри та нігтів

Аби зробити таку маску в домашніх умовах, вам знадобиться 1 жовток, 1 столова ложка оливкової олії, 1 столова ложка меду. Ретельно змішайте перелічені компоненти. Отриману суміш нанесіть на шкіру рук, а через 10 хвилин видаліть залишки за допомогою теплої води.

Маска з відвару цілющих трав

До складу відвару з корисних трав для зміцнення і росту нігтів входять: корінь звіробою, корінь лопуха і квіти ромашки. Поєднайте трави в рівній пропорції, аби у результаті вийшло 2 столові ложки. Суміш залийте склянкою кип’яченої гарячої води, дайте їй настоятися 15 хвилин. Коли відвар охолоне до комфортної температури для вас, то опустіть в нього кінчики пальців на 10-20 хвилин.

Дбайте про нігті, аби ваші руки завжди мали акуратний і жіночний вигляд. Тоді ви зможете завжди відчувати впевненість у своїй неперевершеності.