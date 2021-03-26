Маникюр в синих оттенках: яркий тренд для тех, кто скучает по морю
С помощью морских цветов на ногтях можно вспомнить о своих лучших каникулах на побережье и начать планировать следующие. Синий маникюр – это еще один яркий весенний тренд, который не только поднимет ваше настроение, но и придаст эффектности и стиля любому образу.
Источник:Vogue
Пока погода не радует теплом, а добраться до морского бриза трудно, то можно сменить свой привычный нейтральный маникюр на благородный синий оттенок, чтобы хоть что-то напоминало о морских волнах. Поэтому вам понадобятся модные идеи для весеннего нейл-арта в соответствующих цветах.
Вас заинтересует: Теперь без стразов и вензеля: 8 антитрендов в маникюре весны-лета 2021
Синий маникюр – яркий тренд весны 2021
Сердце океана: маникюр в глубоких синих оттенках
Оттенки бирюзы для модного нейл-арта
Любовь к морю выражена в морских мотивах на ногтях
Сочный и насыщенный: цвет электрик
Нежно-голубой маникюр
Глиттер, втирка, блестки и стразы для эффектного нейл-дизайна
Градиентный маникюр в синих оттенках
Синий френч
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter