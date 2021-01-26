Астрология может помочь даже в выборе маникюра. Принимая во внимание свой знак зодиака, люди выбирают вид спорта, хобби, украшения или диету. Красивый и стильный дизайн ногтей можно сделать по гороскопу. Возможно, вам пригодятся оригинальные идеи.