Марго Роббі показала ефектний манікюр у трендовому відтінку весняного сезону 2021

Австралійська акторка 30-річна Марго Роббі, зірка популярного фільму "Загін самогубців", на червоній доріжці з нагоди церемонії "Золотий глобус 2021" зачарувала не лише вбранням від модного бренду Chanel, але й ефектним манікюром. Для покриття нігтів знаменита красуня обрала трендовий різновид винного відтінку.

Глибокий відтінок вина є одним з найбільш трендових для дизайну нігтів. Марго Роббі вирішила не експериментувати з нейл-артом, але лаконічне однотонне покриття додала її б’юті-образу особливого шарму.

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Ідея трендового манікюру від Марго Роббі

Спеціально для червоної доріжки на церемонії вручення нагород премії "Золотий глобус 2021" за досягнення в галузі кінематографу та американського телебачення Марго Роббі зробила класичний макіяж з акцентом на губи та ефектний манікюр у розкішному винному відтінку. Зіркові майстри манікюру називають глибокий відтінок вина "головним nail-трендом весняного сезону" цього року.

Аби зробити ідеальний манікюр, відома акторка звернулася до популярного нейл-майстра Тома Бачика, який прославився на увесь світ своїми креативними і якісними роботами, а також знаменитими клієнтами. Послугами Тома користувалися: Дженніфер Лопес, Шарліз Терон, Селена Гомес, Енн Гетевей.

Для створення манікюру на церемонію Том і Марго вибрали лак Chanel Le Vernis в одному з наймодніших відтінків сезону – бордовому, Rouge Noir 18. Перевагою "винної" класики є те, що таке покриття має вдалий вигляд на будь-якій формі і довжині нігтів, а також личить прихильницям як зухвалого, так і вишуканого стилю, і підходить до усіх відтінків шкіри.

Ви також можете скористатися ідеєю для манікюру від Марго Роббі. Трендовий глибокий відтінок вина красиво доповнюватиме ваш весняний образ.