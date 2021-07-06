Марго Роббі вразила стильним і недбалим чубчиком на обкладинці Vogue: красиві фото

Шанувальники Марго Роббі вже мали змогу побачити її з чубчиком вперше на червоній доріжці з нагоди вручення премії Оскар ще в квітні. Тоді акторка стильно освіжила свій образ і започаткувала новий hair-тренд в індустрії краси. А для зйомки серпневого номера британського Vogue зірка продемонструвала модний спосіб вкладання чубчика з французьким шиком.

Світлина Марго Роббі для обкладинки Vogue UK дозволила переконатися, що знаменитій красуні таки личить стиль француженки Джейн Біркін. На фото австралійська акторка позувала з чубчиком-шторкою, який красиво обрамляв її вилиці, а золотисті пасма з ефектом вигорілих на сонці підкреслювати бронзову засмагу і веснянки зірки.

Б'юті-образ Марго не лише зачаровує, але й викликає бажання чи не в кожної дівчини модно оновити свій імідж за допомогою чубчика у французькому стилі.

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Як носити недбалий чубчик: ідея від Марго Роббі

Ідеальний французький чубчик, недбалий і трішки подовжений, для Марго Роббі створював перукар Брайс Скарлетт. А на мудборді для зйомок були світлини самої акторки Джейн Біркін. Hair-експерт поділився враженнями: "Мені здається, що натуральні, але водночас сексуальні стрижки та укладки 1970-х років точно відображають те, як одягаються сучасні жінки сьогодні".

Вони так красиво пом'якшують риси обличчя,

– додав Брайс Скарлетт.

Прихильники Марго Роббі у соцмережах захоплено реагували на її новий образ. Деякі з них просили розповісти, як можна досягти схожого результату самостійно чи які запити висловити своєму майстру під час наступного візиту до салону краси. Стиліст зі зачісок Ларрі Кінг поділився секретами ідеального французького чубчика з Vogue. Він зазначив, що важливо, аби чубчик, починаючи від брів чи трішки вище, плавно закруглювався від обличчя, а його кінці зливалися з основною довжиною волосся. Він пояснив: "І чим довше волосся, тим довшим повинен бути чубчик".

Для того, щоб текстура волосся була ідеальною навіть при недбалому стилі укладки, Ларрі радить використовувати сухий шампунь і спрей для текстурування. Почніть з першого, аби отримати ефект природного руху волосся без ознак видимого стайлінгу, а також намагайтеся не перевантажити шевелюру (коли локони починають буквально "хрустіти" від надмірної кількості засобу).

Додамо, що над б'юті-образом Марго Роббі для обкладинки Vogue працювали й інші зіркові майстри. Зокрема, макіяж для знаменитості робила візажистка Паті Дуброф, а манікюр – нейл-майстер Том Бачік, послугами якого також часто користується Селена Гомес.