Рваний чубчик відростає практично непомітно і красиво виглядає з будь-якою довжиною волосся. Сем МакНайт, відомий зірковий стиліст-перукар, каже: "Короткий рваний чубок, наче ви самі його обстригли, – кращий рецепт молодості. Він підкреслює очі, брови і вилиці, роблячи обличчя таким виразним, що макіяж вам не знадобиться".

До теми: Асиметричні та в дитячому стилі: 5 найбільш стильних чубчиків 2021

Що варто знати про рваний чубчик

Особливості вигляду рваного чубчика

Такий чубчик повинен мати тонкий об’ємний вигляд. Його не потрібно стригти ідеально рівно, бо саме окремі пасма, які відрізняються довжиною, додають зачісці легкості та мінімального шику панку 70-х. Щодо довжини, то беріть до уваги ваші вподобання. Адже як короткий, так і довгий чубчик цього року в моді. Можна вибрати короткий варіант до брів або довший, який ледь торкається очей і м'яко лежить на чолі, візуально нагадуючи шторку. Другий варіант дозволить вам щодня експериментувати зі зачіскою, вкладаючи чубчик по-різному.

Як зробити рваний чубчик

Щоб уникнути неприємних несподіванок у процесі стрижки, краще звернутися до професійного перукаря. Досвідчений майстер зможе зробити вам рваний чубчик, як на будь-кому фото з інстаграму. Проте hair-тренд має нехитру техніку створення і вам не потрібен витончений результат, тому, якщо у вас достатньо відваги, то спробуйте оновити свою зачіску вдома самостійно.

Для цього візьміть ножиці для філірування. За допомогою спеціального інструменту потрібно акуратно прибрати з волосся об'єм. Придбати такі ножиці можна у професійних перукарських магазинах і у звичайних косметичних крамницях. Їх можна впізнати за характерними зубцями. Починайте працювати ножицями від середини довжини чубчика до його кінців. Маніпуляцію слід виконувати поступово, щоб не занадто прорідити волосся і гривка не стала тонкою. Зазвичай варто обмежуватися 3 – 4 рухами ножицями.

Кому личить рваний чубчик та ідеї для універсальної зачіски

Головна перевага рваного чубчика у тому, що він личить кожній жінці, незалежно від довжини і стану волосся. Навіть власницям тонкого типу шевелюри можна не сумніватися, що згадана варіація чубчика стильно і красиво оновить їхній образ.

Вдала стилізація чубчика, коли пасма м'яко спадають на обличчя і обрамлюють його контур

Приклад поєднання чубчика з довгим волоссям від Елізабет Олсен

Зібране волосся і подовжений чубчик візуально видовжують кругле обличчя

Чубчик Міли Кунів, який робить погляд більш глибоким і виразним

Гарячий образ Моніки Белуччі з чубчиком

Ідея для рваного чубчика на кучерявому волоссі

Звабливий чубчик, зачесаний набік