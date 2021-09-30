Лінійка косметики The Eternals від Marvel та Urban Decay призначена для створення трендового макіяжу очей і губ. Якщо ви любите Кіновсесвіт Marvel, то й їхня б'юті-продукція вам сподобається.
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Marvel та Urban Decay представили б'юті-лінійку в стилі "Вічні"
Колекція веганських засобів, присвячена супергеройському фільму "Вічні", включає палетку тіней для повік. Серед палітри кольорів: металеві золотисті відтінки, перламутрові матові текстури, привабливі мерехтіння, натхненні супергероями "Вічні".
У лінійці також представлені помади для губ: червоно-ягідна Agility, рожева Ancient, кольору шампанського Brilliance і блискуча фіолетова Knowledge. Кожен засіб для макіяжу губ містить у своєму складі олії какао, жожоба й авокадо, які допомагають живити губи.
Також для підкреслення погляду Marvel та Urban Decay доповнили колекцію косметики олівцем для очей у золотому, королівському синьому, фіолетовому і чорному кольорі. А додати блиску на обличчя можна буде за допомогою б'юті-засобу Highlight.
Ексклюзивний набір, який включає всі продукти з вищеописаної лінійки, коштує 295 доларів. Косметичні засоби мають формулу на водній основі, тому їх можна безпечно наносити на очі, обличчя і тіло.
Косметична лінійка The Eternals (англійська назва фільму "Вічні") з'явиться у продажу з 1 жовтня. Продукти можна буде придбати на офіційному сайті Urban Decay та Sephora, ціни варіюватимуться від 22 до 65 доларів.
Палетка тіней The Eternals / Фото з інстаграму Urban Decay
Олівці для очей / Фото з інстаграму Urban Decay
Помади для макіяжу губ / Фото з інстаграму Urban Decay
Хайлайтер у 2 відтінках від Marvel та Urban Decay / Фото з інстаграму б'юті-бренда
Реакція шанувальників
- "Я готовий до цього";
- "Виглядає просто дивовижно";
- "Це найкрасивіше, що я бачила";
- "Абсолютно приголомшливий вигляд. Я хочу весь набір";
- "Я надзвичайно захоплена таким поворотом подій".
Як виглядає косметика The Eternals на обличчі / Фото з інстаграму Urban Decay
Макіяж у стилі Marvel / Фото з інстаграму Urban Decay
Що відомо про фільм "Вічні"
Анджеліна Джолі, Річард Медден, Сальма Гаєк, Кумейл Нанджіані, Джемма Чан, Кіт Герінґтон будуть в головному акторському складі. Режисеркою фільму стала Хлоя Чжао, – режисерка фільму "Земля кочівників" (Nomadland), яка на Оскарі 2021 року виборола перемогу в номінації за найкращу режисерську роботу.
Щодо сюжету, то, за офіційним тизером-трейлером "Вічних", зрозуміло, що глядачі познайомляться з епічною історією, події якої відбуваються протягом кількох тисячоліть, а також з безсмертними героями, які мусять вийти з тіні, щоб захистити людство від найдавніших ворогів, Девіантів. Місія "Вічних" звучить так: "Коли ти любиш щось, ти борешся за це".