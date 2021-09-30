Линейка косметики The Eternals от Marvel и Urban Decay предназначена для создания трендового макияжа глаз и губ. Если вы любите киновселенную Marvel, то и их бьюти-продукция вам понравится.

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Marvel и Urban Decay представили бьюти-линейку в стиле "Вечные"

Коллекция веганских средств, посвящена супергеройскому фильму "Вечные", включая палетку теней для век. Среди палитры цветов: металлические золотистые оттенки, перламутровые матовые текстуры, привлекательное мерцание, вдохновленные супергероями "Вечные".

В линейке также представлены помады для губ: красно-ягодная Agility, розовая Ancient, цвета шампанского Brilliance и блестящая фиолетовая Knowledge. Каждое средство для макияжа губ содержит в своем составе масла какао, жожоба и авокадо, которые помогают питать губы.

Также для подчеркивания взгляда Marvel и Urban Decay дополнили коллекцию косметики карандашом для глаз в золотом, королевском синем, фиолетовом и черном цвете. А добавить блеска на лицо можно будет с помощью бьюти-средства Highlight.

Эксклюзивный набор, включающий все продукты из вышеописанной линейки, стоит 295 долларов. Косметические средства имеют формулу на водной основе, поэтому их можно безопасно наносить на глаза, лицо и тело.

Косметическая линейка The Eternals (английское название фильма "Вечные") появится в продаже с 1 октября. Продукты можно будет приобрести на официальном сайте Urban Decay и Sephora, цены будут варьироваться от 22 до 65 долларов.



Палетка теней The Eternals / Фото из инстаграма Urban Decay



Карандаши для глаз / Фото из инстаграма Urban Decay



Помады для макияжа губ / Фото из инстаграма Urban Decay



Хайлайтер в 2 оттенках от Marvel и Urban Decay / Фото из инстаграма бьюти-бренда

Реакция поклонников

"Я готов к этому";

"Выглядит просто удивительно";

"Это самое красивое, что я видела";

"Абсолютно потрясающий вид. Я хочу весь набор";

"Я очень восхищена таким поворотом событий".



Как выглядит косметика The Eternals на лице / Фото из инстаграма Urban Decay



Макияж в стиле Marvel / Фото из инстаграма Urban Decay