Металічний френч – ідеальний манікюр для заручин від Меган Фокс

Освідчення Меган Фокс від репера MGK спричинило справжній фурор у мережі. Знаменита акторка у цей день вразила не лише своїм спокусливим вбранням і розкішною укладкою, але й манікюром, який ідеально поєднався із каблучкою для заручин.

До пропозиції руки і серця особливо уважно слід готувати свої нігті. Кожній красуні у нагоді стане незвичний і модний нейл-арт.

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Меган Фокс показала ідеальний манікюр для заручин

Наречений Меган Фокс – справжній романтик. Колсон Бейкер подарував коханій неймовірну каблучку зі смарагдом і діамантом, вартість якої експерти оцінюють в 400 тисяч доларів. Особливо цікавий вигляд каблучка мала у поєднанні зі сріблястим обрамленням нігтів.

Якщо класичний френч для заручин чи весілля втрачає свою актуальність, то оригінальні варіації нейл-дизайну є трендовими. Влітку можна спробувати кольоровий французький манікюр. А от футуристичний металічний акцент на кінчиках нігтів має досконалий і сучасний вигляд.



Трендовий манікюр Меган Фокс / Фото з інстаграму Machine Gun Kelly

Звісно, важко заздалегідь дізнатися, коли у вас будуть заручини, щоб зробити ідеальний манікюр. Тому провідні манікюристи радять віддавати перевагу модному арту. Надихайтеся ідеями манікюру, як у Меган Фокс.

Металічний френч / Фото з інстаграму