Металлический френч – идеальный маникюр для помолвки от Меган Фокс

Предложение Меган Фокс от рэпера MGK произвело настоящий фурор в сети. Знаменитая актриса в этот день поразила не только своими соблазнительными нарядами и роскошной укладкой, но и маникюром, идеально сочетающимся с кольцом для помолвки.

К предложению руки и сердца особенно следует готовить свои ногти. Каждой красавице пригодится необычный и модный нейл-арт.

К теме Идеальнее быть не может: 7 идей, как стильно совмещать маникюр с кольцами

Меган Фокс показала идеальный маникюр для помолвки

Невеста Меган Фокс – настоящий романтик. Колсон Бейкер подарил любимой невероятное кольцо с изумрудом и бриллиантом, стоимость которого эксперты оценивают в 400 тысяч долларов. Особенно интересно кольцо выглядело в сочетании с серебристым обрамлением ногтей.

Если классический френч для помолвки или свадьбы теряет свою актуальность, то оригинальные вариации нейл-дизайна – трендовые. Летом можно попробовать цветной французский маникюр. А вот футуристический металлический акцент на кончиках ногтей выглядит совершенным и современным.

Трендовый маникюр Меган Фокс / Фото с инстаграма Machine Gun Kelly

Конечно, трудно заранее узнать, когда у вас будет помолвка, чтобы сделать идеальный маникюр. Поэтому ведущие маникюристы советуют отдавать предпочтение модному арту. Вдохновляйтесь идеями маникюра, как у Меган Фокс.

Металлический френч / Фото с инстаграма